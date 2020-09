Premier Sophie Wilmès had donderdag beter zelf de vertrouwensstemming gevraagd, zoals ze bij haar aantreden in de Kamer letterlijk heeft beloofd.

Een tijdelijke noodregering. Dat was de uitgesproken opdracht van de regering-Wilmès zes maanden geleden, omdat na de verkiezingen van mei 2019 nog altijd geen volwaardige regering was aangetreden. 'Ik zal uiterlijk over zes maanden het vertrouwen vragen van het parlement', zei Sophie Wilmès (MR) op 17 maart in haar beleidsverklaring, die nog altijd na te lezen valt op de website van de premier.

Maar zo liep het niet. De regering vroeg het vertrouwen niet. Wel werd in de Kamer een spitsvondige veldslag uitgevochten waarbij de stemming werd uitgesteld. Technisch gezien is voor dat uitstel ook een meerderheid nodig. Maar de politieke lezing is dat de PS en Ecolo op dit moment niet het vertrouwen willen geven aan Wilmès.

De partijen die onderhandelen over een nieuwe regering - liberalen, socialisten, groenen en CD&V - betoogden dat het uitstel nodig is omdat tegen 1 oktober een nieuwe regering kan aantreden. Dat in het onderhandelingsteam corona uitbrak, wordt daarbij als overmacht aangevoerd, waardoor extra uitstel nodig is. Op die manier kan de politieke stilstand worden doorbroken, luidde ook het argument van de premier.

Op zich is dat laatste niet verkeerd. Het klopt dat het goed zou zijn mocht België 15 maanden na de verkiezingen eindelijk een normale regering krijgen. Te veel werven die in onze buurlanden wel worden afgewerkt liggen in België stil.

Vooruitzicht

In die zin gaat de toekomstige oppositie veel te kort door de bocht als ze nu al spreekt van een 'anti-Vlaamse coalitie', nog voor iemand de details van het regeerakkoord kent. Ook de Vlaamse burgers hebben belang bij een nieuwe federale regering en die zal op haar regeerakkoord en de uitvoering daarvan worden beoordeeld.

Aan de uitleg van de premier en de Vivaldi-partijen wringt wel dat ze een welgekomen vooruitzicht op een echte regering koppelen aan de ambtsperiode van premier Wilmès. De premier kreeg op 17 maart het vertrouwen voor een uitzonderlijk noodproject, met tijdelijke volmachten, ook al beschikken de MR, Open VLD en CD&V maar over 38 van de 150 zetels in de Kamer.

Het uitstel van twee weken is de verkeerde beslissing. Twee weken lopende zaken kan België ondertussen wel aan.

De randvoorwaarden voor zo'n uitzonderlijk project zijn daarom geen detail. Op geen enkel moment zei Wilmès op 17 maart dat ze na zes maanden zou aanblijven als geen nieuwe regering klaarstaat.

De premier had daarom beter het vertrouwen gevraagd. In het geval ze het niet kreeg, kon ze de komende twee weken in lopende zaken de regering en de strijd tegen de pandemie leiden. Dringende beslissingen om de volksgezondheid te garanderen kunnen in lopende zaken. En de ingrijpende hervormingen in de volksgezondheid of een economisch herstelplan zijn sowieso voor de volgende regering.