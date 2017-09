Na Spanje en Nederland krijgt ook Merkel te maken met een overwinningsnederlaag.

Zoals verwacht wint kanselier Angela Merkel de Duitse parlementsverkiezingen, maar het lijkt verdacht veel op een nederlaag. Niet alleen leverde haar christendemocratische fractie CDU/CSU zwaar in, maar ook een coalitie vormen wordt evenmin evident.

Het Duitse politieke landschap is namelijk grondig door elkaar geschud. Zowel de CDU/CSU als de sociaaldemocraten van de SPD kregen flinke klappen. Samen verloren de partners van de zogenaamde grote coalitie maar liefst 14 procentpunt.

Die leegloop wordt vrijwel volledig opgevuld door de liberale FDP maar vooral de extreemrechtse Alternative fûr Deutschland (AfD). AfD is nu de derde politieke kracht in Duitsland, onuitgegeven in de Bondsdag.

Merkel ging voor een vierde mandaat als kanselier. Dat mandaat heeft ze gekregen, haar partij bleef de grootste. Maar dat is het enige goede nieuws voor de 'eeuwige kanselier' op zondagavond. Niet alleen is de rechterflank van de Duitse politiek ingenomen door extreemrechts, de Duitse kiezer legde de kaarten zo dat een meerderheid geen evidentie wordt.

De oude politiek is uitgewoond en de Duitse verkiezingsuitslag is daarvan opnieuw een goed voorbeeld. De verkiezingsoverwinning van Merkel smaakt daarom als een klinkende nederlaag.

Onmiddellijk na de exitpolls liet de SPD al verstaan dat een verderzetting van de grote coalitie geen optie is. De SPD haalde haar slechtste resultaat ooit, kanselierskandidaat Martin Schulz kon het verval van de partij niet stoppen. Een oppositiekuur is de enige manier om de oudste politieke partij van Duitsland zich opnieuw te profileren als centrumlinks.

Met de verkiezingsuitslag in handen en het afhaken van de SPD blijft voor Merkel alleen een zogenaamde Jamaica-coalitie mogelijk. Die wordt genoemd naar de kleuren van de vlag van het Caribische eiland: zwart voor CDU/CSU, groen voor de Groenen en geel voor de liberale FDP.

Dat wordt geen eenvoudige klus: groenen en liberalen staan op verschillende punten diametraal tegenover elkaar: de immigratiepolitiek, de toekomst van Europa, het klimaat of nog de sociale thema's. De coalitievorming zal naar Duitse normen ongetwijfeld lang duren.

Daarmee is ook de spreekwoordelijke stabiliteit en gematigdheid van de Duitse politiek op de helling komen te staan. Centrumrechts of centrumllinks domineren niet langer. Het aantal partijen in het parlement is naar Duitse normen ongehoord groot geworden, namelijk zes, en de grote volkspartijen kunnen nog amper aanspraak maken op die titel.

Merkel maakt mee wat eerder de Mariano Rajoy beleefde: de Spaanse premier had verschillende verkiezingen nodig om uiteindelijk te landen op een minderheidskabinet. De conservatieve Rajoy won ook telkens de verkiezingen, maar verloor zijn parlementaire meerderheid en kon zelfs geen stabiele coalitie uitbouwen.

Datzelfde scenario was er ook voor de liberaal-conservatieve Mark Rutte. De Nederlandse premier won in maart de verkiezingen maar de kiezer strafte wel zijn coaliltie af. Het gevolg is dat Den Haag nu al zes maanden in coalitie-onderhandelingen zit met partijen die vaak diametraal tegenover elkaar staan.

Het lijkt erop dat het politieke midden in Europa zichzelf vermoord heeft door een steeds meer zakelijke aanpak van de politiek, waarbij ideologische grenzen zijn vervaagd. Dat laat extreme partijen toe om terrein te winnen. Op de linkerflank is dat al een tijdje gaande in Europa: kijk naar Podemos in Spanje en Jean-Luc Mélenchon in Frankrijk, of dichterbij de PVDA/PTB in België.

Maar ook extreemrechts is in steile opgang overal merkbaar in Europa. In sommige landen zoals Polen of Hongarije zijn de populisten zelfs aan de macht. Nu zet de AfD een bedenkelijk orgelpunt in Duitsland.

Voor Europa betekent dit opnieuw een beetje meer onzekerheid. Want tussen het Europees voluntarisme van de Duitse groenen en de strakke Europese aanpak van de FDP ligt een wereld van verschil. Hoe Merkel dat naar de toekomst van de Europese Unie zal vertalen is momenteel volstrekt onduidelijk. Ook hier lijkt de stabiliteit zoek.