Paars-groene test

Als voor een federale regering niet wordt onderhandeld met de twee grootste partijen in Vlaanderen, het Vlaams Belang én de N-VA, wordt 46 procent van de Vlaamse kiezers uitgesloten. En dat zet de deur open naar een meerderheid voor die twee partijen in 2024.

Dat is althans de logica die Georges-Louis Bouchez, sinds vrijdagavond de nieuwe voorzitter van de MR, uit de doeken deed in zijn missionstatement voor die verkiezingen. Volgens hem moet de MR nog altijd eerst proberen de N-VA én de PS aan tafel te krijgen.

Terug naar af

Daarop volgde een vergadering met alle Kamerleden - voorzitster Gwendolyn Rutten inbegrepen - waarna werd gezegd dat ‘iedereen het erover eens is dat de nota van informateur Paul Magnette geen basis is voor onderhandelingen’. Een paars-groen schot voor de boeg en terug naar af.

Het is pas het begin van een langere strijd. De Wetstraat is nerveuzer dan de vorige weken. Iedereen raakt het erover eens dat informateur Paul Magnette op de limieten van zijn opdracht stuit. Er wordt zelfs rekening mee gehouden dat hij vervroegd zijn opdracht neerlegt. En dus dringt de vraag zich op wat volgt. En de twee opties blijven wel degelijk open: met de N-VA of zonder.

Waarom is het zo moeilijk? Door te verwijzen naar de onmogelijke verkiezingsuitslag heeft Bouchez het nog eens uitgelegd. In Vlaanderen heeft de kiezer de Zweedse partijen doen verliezen, maar ze nog altijd een meerderheid van de stemmen gegeven. Er is nog altijd een helder mandaat om het beleid voort te zetten, ondanks Zweedse tekortkomingen zoals het gat in de begroting. Aan Franstalige kant geldt het omgekeerde. Daar is de PS incontournabel.