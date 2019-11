Als een paarsgroene regering zo makkelijk was, was ze al gevormd.

Is Open VLD de bocht aan het inzetten naar paarsgroen? Toen Matthias De Clercq er vorige maand voor opperde, leek dat vooral een Gentse cri de coeur die buiten de stad nauwelijks werd gehoord. Maar nu maakt Bart Somers, de nummer één van de partij in de Vlaamse regering, de opening. Zondag opperde hij op VTM namelijk dat zijn partij er van overtuigd is dat de N-VA niet in de federale regering wil.

Het volstaat echter even door te denken om te zien hoe moeilijk een regering zonder de N-VA ligt.

Ten eerste is Open VLD zelf er allerminst eenduidig over. Dat komt vooral omdat de partij naar verkiezingen gaat en het dus niet duidelijk is wat de liberale lijn de komende jaren wordt. De officiële lijn is tot nader order dat besturen met de N-VA moeilijk is, maar paarsgroen nog moeilijker.

Ten tweede heeft een regering zonder N-VA de steun van CD&V nodig, waardoor paarsgroen een hele regenboog wordt. Zonder CD&V beschikken de paarsgroene partijen in Vlaanderen over 30 zetels in de Kamer, terwijl de Nederlandstalige oppositie van N-VA, VB, CD&V én PTB er 58 heeft. Zoiets is wettelijk geen bezwaar maar politiek neigt het naar een zelfmoordmissie.

Ten derde is zo’n samenwerking met CD&V allerminst evident. Ook CD&V is nog niet stabiel, omdat ze een nieuwe voorzitter zoekt. Ten tweede heeft zelfs zo’n coalitie nog altijd geen Vlaamse meerderheid. En ten derde maakte CD&V al duidelijk dat ze grote bezwaren heeft tegen de ethische beslissingen die liberalen, socialisten en groenen op dit moment in het parlement voorbereiden over abortus en euthanasie.

Ten vierde maakt dat net duidelijk waarom paarsgroen anno 2019 iets helemaal anders is dan paarsgroen twintig jaar geleden. Die ploeg was historisch omdat ze brak met de CVP-staat en het verschil maakte op ethische dossiers. Dat wordt best lastig als je de steun van CD&V nodig hebt.

En dan is er tot slot het belangrijkste: de inhoud en de centen. Paarsgroen werd destijds bijeen gehouden door geld. De ploeg die nu moet aantreden, zal uit elkaar gespeeld worden door geld. Ze moet voor 11 miljard euro besparingen en belastingen moeten zoeken. Het was tegen die achtergrond dat Egbert Lachaert, de fractieleider in de Kamer, vorige maand zei dat Ecolo eerst zijn programma ritueel zal moeten verbranden vooraleer de liberalen met hen kunnen samenwerken.