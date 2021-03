Op het Overlegcomité zijn woensdag bijzonder frustrerende maar noodzakelijke beslissingen genomen. Het stoort dat sommige leden van de meerderheid die beslissingen meteen afvielen.

Paaspauze. Het doet denken aan plaspauze, maar dan minder aangenaam. Waar het ene een verlossing is, is het andere een niet-eindigende frustratie. Waar de overheid tot voor kort de 'lente van de vrijheid' kon beloven, is het nu een 'zomer met minder zorgen' geworden.

Zowel premier Alexander De Croo (Open VLD) als Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) sprak van een opdoffer. Ze hebben gelijk. We zijn uit koers geslagen. De oorzaak is de onverwachte venijnigheid van de varianten op het virus, samen met een laksheid bij velen om de maatregelen na te leven die de pandemie op afstand moeten houden.

Het gevolg is dat veel beloftes woensdag moesten worden ingeslikt. De Croo had beloofd dat de kappers open zouden blijven zodra ze weer klanten mochten ontvangen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had beloofd dat de scholen niet meer dichtgingen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is al geruime tijd de kleinhandelaars aan het verdedigen. Allemaal moeten ze nu weer offers brengen.

Qua leiderschap kunnen we valse noten missen, nu aan de hele bevolking collectief wordt gevraagd opnieuw, in een laatste korte pijn, nog even vol te houden

Rationeel bekeken zijn er weinig alternatieven. De eerste golf van het coronavirus verraste iedereen, maar in de tweede golf wachtte de Belgische overheid, in al haar regionale en lokale vormen en gedaanten, te lang om in te grijpen. Die fout mogen we niet opnieuw maken.

Bovendien is er almaar meer bewijs dat besmettingen zich ook via de scholen verspreiden. In winkels houdt verre van iedereen zich aan de richtlijnen dat je alleen moet shoppen. In de winkelstraten is het op sommige momenten op de koppen lopen. En bij de contactberoepen krijgt het virus de kans zich te verspreiden.

De Croo noemde het een les in nederigheid. Niet de politiek zit in de cockpit van deze crisis, maar het virus. De politieke wereld kan alleen maar reageren. Hetzelfde geldt voor de hele bevolking, die niet voor de volle 100 procent de coronaregels opvolgt. In die zin is de frustratie van vandaag niet de schuld van de politiek, maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het is lastig, maar duidelijk. De weg die we moeten volgen, bestaat uit motivatie en vaccinatie. Motivatie om nog even vol te houden met afstand houden van hen die we dicht bij ons willen. En vaccinatie om die motivatie te mogen lossen.

Net omdat die motivatie nog even cruciaal is, was het woensdag zo storend dat twee politici de gezamenlijke beslissing van de federale en de deelstaatregeringen meteen afvielen: Weyts en Bouchez. Nochtans besliste Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Weyts' partijgenoot, mee op het Overlegcomité - en verdedigde hij de beslissingen correct - en maakt de MR deel uit van de federale meerderheid.