Het paniekvoetbal rond Doel 3 illustreert het drama van het energie-non-beleid in ons land.

De Vlaamse regering besliste vrijdag op de kern opnieuw niet te beslissen over energiebesparende maatregelen tot aan het eigen moment de gloire van de septemberverklaring. De federale regering kwam vrijdagnamiddag met het nieuws dat gezinnen 400 euro korting krijgen op de energiefactuur.

Lees meer Gezinnen krijgen tot 400 euro korting op energiefactuur

De ploeg van premier Alexander De Croo (Open VLD) wou ten allen prijze ergens mee naar buiten komen, nadat ze de voorbije week al twee keer met de billen bloot was gegaan.

De eerste keer door de voorbarige en veel te voluntaristische communicatie over een Europees prijzenplafond voor energie, dat met een sisser afliep.

De tweede keer door het paniekvoetbal over de kernreactor van Doel 3. Een bericht op de voorpagina's van L'Echo en De Tijd alarmeerde woensdagochtend de federale excellenties. De sluiting van Doel 3 zou vanaf 23 september onomkeerbaar zijn, omdat de voorbereidende werken voor de ontmanteling vanaf dan een herstart technisch gezien onmogelijk maken. Onmiddellijk volgden de politieke capriolen elkaar op.

Bij het lezen van de krant kwam bij de liberalen het idee van een noodwet op om dat onvermijdelijke point of no return na jaren voorbereiding op het nippertje toch tegen te houden. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi sommeerde partijgenote en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om meteen actie te ondernemen. Die gooide prompt op de nieuwsdienst Belga dat ze de nucleaire toezichthouder FANC 'onverwijld' advies had gevraagd om Doel 3 in een veilige toestand te houden die een herstart niet uitsluit. Dat kon, vervolgde Verlinden na (vermeende?) ruggenspraak met het FANC enkele uren later. Vrijdag belandde de hete aardappel op het kernkabinet.

Verbeelding

Nu valt over de houding van Engie in het kernenergiedossier ook een en ander te zeggen. Maar de manier waarop de uitbater hier los van alle veiligheidsregels, procedures en langetermijnprogramma's naar het pijpen van de politieke improvisatoren moet dansen, tart de verbeelding.

Waarom hebben ministers in godsnaam een krantenartikel nodig - en het is een journalist die het zegt - om actie te ondernemen in een dossier waarvan ze al maanden hoorden te weten dat dit punt eraan kwam? Het is Engie dat volgens het wettelijk kader van de uitfasering van de kernenergie de voorbereidingen voor de stopzetting van Doel 3 (en Tihange 2) doet. In april werd door de uitbater aan het Fanc, zoals de procedures omschrijven, 'een melding van stopzetting' gedaan. Een andere commissie werd ook in the loop genomen. Het kabinet Binnenlandse Zaken wist dat, of had het moeten weten.

Van burgers en bedrijven verwacht de overheid dat ze wetten en regels, zelfs tot in het absurde, naleven. Diezelfde burgers en bedrijven mogen terecht van de overheid verwachten dat voor zo'n heikele en grote klus als de uitbating en/of uitfasering van kerncentrales het kompas verder reikt dan de krantenkop van de dag

Het is zeer verdedigbaar om in tijden van mogelijke bevoorradingsproblemen te kiezen voor nucleaire energie. En om af te zien van de sluiting van onze modernste kerncentrales. Indien technisch mogelijk en volledig veilig had de overheid maanden geleden ook kunnen kiezen voor de renovatie van onze oudste centrales. Maar nu? Is de regering dan echt niet in staat tot iets anders dan een onvoorstelbare hit-and-runpolitiek en pure paniekvoetbal?

Het kernenergiedossier is een ontstellend staaltje van politiek slecht bestuur. Niets lijkt voorbereid. Technische kennis lijkt te ontbreken in kabinetten. En als die er al is, is er alleszins een groot onvermogen om die te koppelen aan politieke besluitvorming.

Krantenkop

