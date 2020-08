De Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko klampt zich nu al een week vast aan de macht. Het lijkt meer op een eindspel dan een versterking van zijn macht.

De tegenstanders van Loekasjenko kwamen zondagavond met meer dan 100.000 op straat in de hoofdstad Minsk. In de namiddag hield Loesjenko voor zijn aanhang, die beduidend kleiner was, nog een donderpreek tegen de 'ratten'. Het antwoord van de tegenstanders was eenvoudig: 'Pars!' (vertrek).

Loekasjenko regeert al sinds 1994 in Wit-Rusland. Was hij eerst nog populair, dan is dat 26 jaar later helemaal anders. 'De laatste dictator van Europa' wil de macht niet lossen en blijft de verkiezingen 'winnen', telkens met een goede 80 procent van de stemmen. Te veel om waar te zijn na al die tijd.

De dictator heeft altijd tussen Rusland en Europa door gemanoeuvreerd. Hij kreeg Europese sancties opgelegd, die nadien gedeeltelijk werden ingetrokken. De verleiding in Europa is groot om een parallel te trekken met Oekraïne maar die vergelijking gaat niet op. In Oekraïne was er duidelijk een pro-Europa-fractie die de macht wou grijpen, aangemoedigd door een aantal westerse politici overigens. Dat deed Rusland in een kramp schieten. Met de bekende gevolgen.

In Wit-Rusland is dat duidelijk niet het geval. Het volk is in grote mate Loekasjenko beu en wie niet tot het staatsapparaat behoort, wil hem gewoon weg. De oppositie is nu vooral tegen hem gericht.

Het gaat economisch al jaren slecht met Wit-Rusland en het negeren van de huidige coronapandemie is de genadeklap geweest voor een regime dat de versheidsdatum al lang heeft overschreden.

De eenvoudigste oplossing is dat Loekasjenko zelf de baan ruimt, maar dat is meestal geen optie voor dictators.

Loekasjenko zelf zegt dat hij zich verzekerd heeft van de steun van Moskou, maar daar wordt opvallend lauw gereageerd. Het Kremlin heeft laten weten dat het te hulp zal schieten als buitenlandse krachten het grondgebied van Wit-Rusland schenden. De Russische president Vladimir Poetin zal geen NAVO-interventie dulden. Maar opvallend is dat in de Russische pers veel kritiek op het beleid van Loekasjenko valt te lezen. Zeker de brutale en genadeloze onderdrukking van alle protesten sinds vorige zondag worden aangeklaagd.

Deze week wordt de week van de waarheid. Er is een oproep tot een algemene staking. De voorbije week legden arbeiders uit de staatsbedrijven al het werk neer. Als die stakingsgolf zich doorzet, zal de economie volledig door de knieën gaan. Het enige dat Loekasjeko dan nog rest, is het leger en de ordetroepen. Dan vallen alle maskers af. Nu ook steeds meer mensen uit het machtsapparaat de kant van de oppositie kiezen, wordt de machtsbasis flinterdun.