Er is niemand die een pasjesmaatschappij wil. Maar er heeft ook niemand om het virus gevraagd. Een coronapas invoeren is verdedigbaar zolang de vaccinaties te laag blijven, het lokaal gebeurt en tijdelijk is.

Is het rijk van de vrijheid alleen bereikbaar via een poort waar je als toegangsticket een coronapasje moet kunnen tonen? In het Brussels Gewest is het antwoord op die vraag na enige aarzeling ja geworden. In het Verenigd Koninkrijk luidde het antwoord ja, maar is het nu weer neen. In Brussel betoogden dit weekend een 3.500 mensen tégen de pas.

In Vlaanderen is er weinig appetijt. Vlaams vice-minister-president Hilde Crevits (CD&V) zei zondag dat het 'absoluut niet de bedoeling is' overal een coronapas in te voeren, al sloot ze niet uit dat het tijdelijk en lokaal nodig zal worden. Eerder zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) al dat hij 'niet wil evolueren naar een pasjesmaatschappij.'

Is een coronapas een goed idee? 'Ik heb nooit van het idee gehouden om tegen mensen te zeggen: je moet je papieren laten zien voor wat een alledaagse bezigheid is', sprak de Britse minister van Volksgezondheid Savid Javid afgelopen weekend. Dat klopt. Een bijkomend argument is bovendien dat in een land met al geen tekort aan bureaucratie nog wat extra rompslomp creëert.

De pasjes opleggen lijkt daarom alleen maar verdedigbaar om zwaarwichtige redenen. Die zijn er helaas: soms zijn ze nodig om mensen te beschermen tegen het virus.

Zeker in Brussel is de coronapas invoeren daarom een goede beslissing. Te weinig mensen zijn er gevaccineerd en dreigen anderen ziek te maken, ook al hebben die laatste al twee prikjes. Een vaccin beschermt wel degelijk, maar is nooit voor de volle honderd procent efficiënt.

Je kan de discussie met andere woorden omdraaien: iedereen heeft ondertussen uitgebreid de kans gehad zich te laten vaccineren en wie dat deed, kreeg al stevige bescherming tegen het virus. Het is legitiem om aan de overheid te vragen ook bijkomend beschermd te worden tegen wie die vaccinprikken weigerde. De vrijheid en gezondheid van de ene burger, botst hier met de vrijheid van een andere burger.

In die zin houden de voorstellen die Crevits zondag deed de baan. Geen algemene invoering van de coronapas, maar wél waar het nodig is. Dat laatste zou best wel eens nodig worden in sommige delen van Antwerpen en de rand rond Brussel, waar besmetting door niet-gevaccineerden een hoger risico is dan elders in Vlaanderen. En om het opbod tussen burgemeesters en gouverneurs voor te zijn, is het inderdaad een goed idee dat de Vlaamse regering een paar krijtlijnen uitzet.