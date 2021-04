Patentafspraken

Het opschorten van de patentbescherming van de coronavaccins kan ertoe bijdragen de wereldwijde pandemie sneller te bedwingen. Maar de mirakeloplossing is het niet.

Meer dan een jaar na het uitbreken van de coronapandemie woedt die nog in alle hevigheid. In de westerse landen komen de vaccinatiecampagnes op kruissnelheid. Andere landen staan zover nog niet. India is de nieuwe coronabrandhaard. De beelden van mensen die sterven aan de ingang van de ziekenhuizen en van de brandende vuurstapels waarop de lichamen van de overledenen gecremeerd worden zijn schrijnend.

Deze nachtmerrie is niet voorbij, ook hier niet, voor overal ter wereld het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd. Dat kan nog zeker een jaar duren, in het beste geval.

De vaccinatiecampagnes internationaal moeten worden versneld. De productie van vaccins moet flink omhoog. Daarom moet ook bekeken worden of het opheffen of tijdelijk opschorten van de patentbescherming van de vaccins een stuk van de oplossing kan zijn.

Onteigening

Het opzijschuiven van intellectuele eigendomsrechten is drastisch. Het is een vorm van onteigening. Maar in uitzonderlijke omstandigheden kunnen uitzonderlijke maatregelen gerechtvaardigd zijn. De Amerikaanse president Joe Biden lijkt niet doof te blijven voor de oproep om voor dit geval de patentbescherming van de farmabedrijven op te heffen.

Het opheffen of opschorten van de patentbescherming is echter geen mirakeloplossing. Het maken van vaccins is een activiteit die expertise, knowhow en toegang tot essentiële basisstoffen vereist. De covidvaccins zijn het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Je maakt ze niet zomaar na zonder dat je over de gedetailleerde handleiding beschikt.

Het zou een slechte zaak zijn als de farmabedrijven zich uit de markt voor vaccins terugtrekken omdat die te weinig groei- en winstperspectieven biedt.

Vaccins vormen traditioneel maar een klein deel van de farmamarkt. Die markt is nu geëxplodeerd door de coronacrisis. Maar is dat structureel? Het is van belang dat het voor farmabedrijven een rendabele business is. Zodat ze gemotiveerd blijven om te investeren in de verbetering van de vaccins en in de productie ervan. En om dezelfde inspanning opnieuw te doen als een ander virus opduikt dat een gelijkaardige pandemie veroorzaakt. Het zou een slechte zaak zijn als de farmabedrijven zich uit de markt terugtrekken omdat die te weinig groei- en winstperspectieven biedt.

Partnerschap

Overheidsfinanciering heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en het snel op de markt brengen van de coronavaccins. Maar zonder de inspanningen van de farmabedrijven was dat onmogelijk geweest. Het is het resultaat van een partnerschap tussen de overheid en farmabedrijven waarin elk zijn rol heeft gespeeld en waar ze beide vruchten van plukken: de overheid een grote economische en maatschappelijke winst, de farmagroepen een mooie financiële winst.