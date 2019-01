Patstellling

Donald Trump is twee jaar aan de macht, maar de politieke machine ligt nu al een maand stil. Hoelang houdt de Amerikaanse president dat nog?

Het mandaat van de Amerikaanse president is halfweg. Politiek zit de situatie nu muurvast. Sinds de Democraten in november het Huis van Afgevaardigden veroverden, is Washington afgegrendeld. Nu ook letterlijk: sinds 22 december zijn negen van de vijftien administraties, samen met tal van overheidsagentschappen, gesloten. De huidige shutdown is de langstlopende in een lange rij.

De krachtmeting tussen Trump en de Democraten, met aan het hoofd Nancy Pelosi, gaat over de bouw van een 'muur' aan de Mexicaanse grens, waar de president meer dan vijf miljard voor wil en wat de Democraten hem niet gunnen.

Voorlopig is de patstelling totaal. Geen van beide zijden lijkt tot toegeven bereid. De Democraten rekenen erop dat de president de schuld zal krijgen van de kiezer. En dat is niet onbelangrijk, want volgend jaar moet Trump opnieuw de presidentiële race in om een tweede ambt te veroveren.

Zaterdag lanceerde de Amerikaanse president een voorstel om de gesprekken over immigratie en de muur weer los te trekken. Maar zijn voorstellen werden afgewimpeld door de Democraten.

De shutdown begint te wegen. Ruim 800.000 ambtenaren zitten al een maand zonder loon, maar ook alle bedrijven die leven van het politieke bedrijf in Washington staan werkloos toe te kijken. Dat begint stilaan een impact te hebben op de economie. Door de shutdown en de handelsoorlog met China is ook de Amerikaanse economie nu alle stroom kwijt.

Trump kon tot voor kort net uitpakken met de economische prestaties, maar dat lijkt nu voorbij. Alleen is Trump niet de man die zomaar zijn verkiezingsbeloften opzij zet en toegevingen zal doen die hem electoraal zuur kunnen opbreken.

De Amerikaanse president trok als een bulldozer door de eerste twee jaren van zijn ambtstermijn.

Het conflict met China is daar het beste bewijs van. Volgens de Amerikaanse media werkt het Witte Huis hard aan een deal met de Chinezen.

In ruil voor het afbouwen van de hoge tarieven op import vraagt Washington meer concessies aan de Chinezen. De druk wordt opgevoerd, bijvoorbeeld door het boycotten van Chinese technologiebedrijven als Huawei en ZTE. En de Amerikaanse president zet een trend. Verschillende andere westerse landen, Australië maar ook Duitsland, lijken in deze de Amerikaanse president te volgen.

Het geeft aan dat het beleid van Trump buiten Washington wel impact heeft. Zoals de Europeanen ook de tarieven op staal en aluminium moesten verhogen nadat de Amerikaanse president dat gedaan had. Het protectionisme van Trump is dus aanstekelijk. En de Amerikaanse sancties tegen Iran maakten meteen een einde aan de Europese ambities daar.

De Amerikaanse president trok als een bulldozer door de eerste twee jaren van zijn ambtstermijn. Hij zette alle zekerheden op de kop, het leek regeren door chaos. Nu hij politiek in eigen land is afgeblokt, wordt het buitenland nog belangrijker om (binnenlands) succes te halen.

Maar uiteindelijk moeten de VS wel bestuurd worden. Ook president Obama, de voorganger van Trump, was in grote mate vleugellam toen hij het Congres verloor aan de Republikeinen. Het was een periode dat de tegenstellingen in de VS nog dieper werden en ieder compromis uiteindelijk onhaalbaar werd.

Trump zit in dezelfde situatie nu. En dat betekent niet dat hij als president is afgeschreven. Zoals Obama in 2012 opnieuw verkozen werd, omdat de Republikeinse tegenkandidaat uiteindelijk te licht woog, zo kan Trump in 2020 eveneens opnieuw verkozen worden. Bij de Democraten is nog geen duidelijke kandidaat in zicht.