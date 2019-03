De ECB reageert gepast op de versomberende economie. Daardoor zijn we echter nog niet snel verlost van de kwalijke bijeffecten van het lagerentebeleid.

Nog geen drie maanden nadat de Europese Centrale Bank (ECB) de geldkraan een beetje had dichtgedraaid, wordt ze weer wijder opengezet. De raad van bestuur besliste een nieuw programma van langlopende leningen aan de commerciële banken te lanceren. En hij liet verstaan dat een mogelijke renteverhoging tot volgend jaar wordt uitgesteld. De beleidsrente blijft dus nog een poos op nul staan.

Met die beslissingen keert de ECB terug op de voorzichtige verstrakking van het monetair beleid die ze in december had ingezet. Ze doet dat omdat de economische vooruitzichten in de eurozone de jongste weken een stuk somberder zijn geworden. De ECB verwacht dat de groei dit jaar terugvalt tot een magere 1,1 procent en ze ziet een inflatie van 1,2 procent, een heel stuk onder de door de ECB als wenselijke geachte 2 procent.

Verstandig

De ECB heeft kordaat gehandeld. De meeste waarnemers gingen ervan uit dat de bank pas in april knopen zou doorhakken. Door dat nu al te doen, vermijdt de ECB dat er nog een maand lang speculatie en onzekerheid over haar beleid zou zijn. Dat is verstandig.

De negatieve effecten van het goedkopegeldbeleid kunnen de economie lelijke blijvende littekens bezorgen.

De koersverandering van de ECB werd unaniem goedgekeurd door de bestuurders. Dat wijst erop dat er wel degelijk enige ongerustheid is over de vertraging van de groei en zelfs de mogelijkheid van een recessie in de eurozone. De ECB wil niet de fout herhalen die ze in 2011 heeft gemaakt, door het monetair beleid op een verkeerd moment te verstrakken en de economie daardoor nog wat dieper in de put te duwen.

De pauzeknop is dus ingedrukt voor de verstrakking van het geldbeleid. Sinds november 2011 heeft de ECB haar beleidsrente stapsgewijs verlaagd, tot nul procent in juli 2012. In 2014 werd de rente zelfs negatief. En dat blijft nu wellicht zo tot volgend jaar.

Bochtenwerk

Er zijn goede redenen voor het bochtenwerk van de ECB, gezien de omstandigheden. Maar men kan moeilijk om de vaststelling heen dat de ECB zichzelf klem heeft gezet door te lang vast te houden aan het extreem soepele geldbeleid, hoewel de economie in de eurozone de voorbije jaren opnieuw vaart nam. Ze deed dat om de overheden en banken in enkele eurolanden die met financiële moeilijkheden bleven kampen - Griekenland, maar vooral ook Italië - ter wille te zijn. De blijvend lage inflatie gaf haar het voorwendsel daarvoor.

De ECB heeft zichzelf klem gezet door te lang vast te houden aan het extreem soepele monetair beleid.

Maar dat goedkopegeldbeleid heeft belangrijke negatieve effecten. Het legt een belasting op de spaarders, die de reële waarde van hun spaarcenten zien dalen. Het tast de inkomsten aan van banken en verzekeraars, waardoor hun rendabiliteit onder druk komt, wat dan weer een bedreiging vormt voor de stabiliteit van het financieel systeem. Het stimuleert het maken van schulden, wat bedrijven, particulieren en overheden op termijn extra kwetsbaar maakt. Het houdt amper winstgevende bedrijven - zombiebedrijven - overeind, hindert daarmee de vernieuwing van het economisch weefsel en remt de productiviteitsgroei.