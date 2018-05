Pensioencontract

Met hun pensioenbetoging manifesteren de vakbonden hun onwil om mee de schouders te zetten onder een duurzamer pensioensysteem.

De drie grote vakbonden blazen vandaag verzamelen voor een grote betoging in Brussel tegen het pensioenbeleid van de regering-Michel. Er is onvrede over de maatregelen die al genomen zijn en over de plannen die nog op tafel liggen.

Het pensioen is een thema waar burgers zeer gevoelig voor zijn. Ze willen financiële zekerheid voor de periode na hun beroepsactieve loopbaan. En weinigen zijn enthousiast dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. De druk op wie werkt, wordt almaar zwaarder - in de privésector én bij de overheid - en er zijn nog zoveel andere interessante dingen te doen in het leven.

De pensioenhervorming is bovendien ‘work in progress’. De regering-Michel heeft enkele stappen gezet, zoals andere regeringen voor haar ook deden. Waar het naartoe gaat, is niet altijd duidelijk. En de pensioenreglementering wordt zo complex dat de regering niet altijd de gevolgen van sommige ingrepen voor mensen in specifieke situaties ziet. Dat schept onzekerheid, en onrust. Er gebeuren inspanningen om de burgers meer informatie te geven over het pensioen dat ze mogen verwachten, onder meer via de overheidswebsite mypension.be. Maar die roept soms meer vragen op dan ze antwoorden geeft. En mensen schrikken wel eens als ze zien hoe karig het wettelijk pensioen is waarop ze recht hebben.

De regering-Michel heeft ook de fout gemaakt om de deur open te zetten voor uitzonderingen op de strengere pensioenvoorwaarden voor wie een zogenaamd zwaar beroep uitoefent. Het was te voorspellen dat de vakbonden en andere lobbygroepen dat zouden aangrijpen om die deur heel ver open te wrikken. Nagenoeg iedereen claimt nu een zwaar beroep te hebben. Maar niet iedereen beschikt over de hefbomen om zijn beroep als zwaar erkend te zien. Met elke uitzondering die ze zal toestaan, ondergraaft de regering zelf het draagvlak voor langer werken, wat de belangrijkste krachtlijn van de pensioenhervorming moet zijn.

De pensioenbeloften van de overheid dateren uit een era toen de economische groei hoger was en de bevolkingspiramide een brede basis en een smalle top had. Door de vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de tragere economische groei leggen de vroegere pensioenbeloften een grote en uiteindelijk onhoudbare claim op de overheidsfinanciën.

Het is duidelijk wat er moet gebeuren om die pensioenbom te ontmijnen. De verhouding van het aantal pensioengerechtigden tot het aantal werkenden moet omlaag. Door de pensioenleeftijd op te trekken zodat mensen minder snel met pensioen kunnen - de teller - en meer Belgen aan het werk te zetten - de noemer. Dan kan ook het bedrag van het wettelijk pensioen naar een behoorlijker peil worden verhoogd.