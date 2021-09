Pensioenput

In de eerste aanzet tot een pensioenhervorming zitten relevante voorstellen. Maar de essentiële vraag wordt brutaal genegeerd: wie zal de kosten van de welvaartsstaat betalen in tijden van vergrijzing?

Iedereen kan met vervroegd pensioen na 42 jaar, een pensioenbonus van 2 euro per gewerkte dag en een minimumpensioen na tien jaar werken. Het openingsbod dat federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) uitbrengt om tot een hervormingsplan voor de Belgische pensioenen te komen, leest als een trendbreuk met de plannen van de vorige regering onder Charles Michel (MR).

En zo bedoelt Lalieux het ook. 'Na de botte hervormingen van de vorige regering is het tijd om de rechtvaardigheid terug te brengen', zegt ze. Ze heeft er bovendien 'genoeg van dat gepensioneerden alleen als een kost worden gezien'.

Ze heeft op veel vlakken een punt. Het klopt dat de hervormingen onder Michel zo bot waren dat ze op den duur nergens nog inhakten. De hervormingsmachine - zoals afspraken over de zware beroepen die recht geven op vervroegd pensioen - viel daarom tegen het einde van de vorige legislatuur helemaal stil.

Het klopt dat in de uitgaven van de sociale zekerheid de daling aan bruggepensioneerden deels is gecompenseerd door een stijging van langdurig zieken. Het klopt dat iemand die op zijn achttiende is beginnen te werken eerder aan een lange loopbaan zit en daarom iets vroeger op pensioen zou mogen.

Rechtvaardigheid betekent niet dat je plots de factuur van het sociaal beleid kan negeren.

Het klopt eveneens dat als de regering haar doel haalt om 80 procent van de actieve bevolking aan de slag te krijgen, de vergrijzingsfactuur plots een stuk betaalbaarder wordt. Eveneens juist is dat gepensioneerden niet 'alleen maar een kost' betekenen, omdat een langer leven in de eerste plaats een overwinning is van de medische wetenschap en de welvaartsstaat.

Op één - helaas cruciaal - punt heeft ze echter geen gelijk. Rechtvaardigheid betekent niet dat je plots de factuur van het sociaal beleid kan negeren. Gepensioneerden niet 'louter als een kost' beschouwen betekent niet dat plots de kosten van de welvaartsstaat verdwijnen. Rechtvaardigheid, vertrouwen en het sociaal contract met de burger vereisen dat wie vandaag pensioenbijdragen betaalt, uitzicht krijgt op de uitkering later.

Die betaalbaarheid wordt in de plannen van de PS straal genegeerd. De extra uitgaven die Lalieux voorstelt, zijn volgens haar budgetneutraal zodra 80 procent van de actieve bevolking werkt. Die uitspraak is problematisch om meerdere redenen. Het is ten eerste nog altijd niet duidelijk hoe we ooit aan die 80 procent raken. En zelfs als het zou lukken, dreigt de welvaartsstaat nog altijd te imploderen door zware tekorten. Tot slot klopt de rekensom niet eens: de uitgaven voor het verhoogde minimumpensioen zijn er niet in meegeteld.

Voor alle duidelijkheid: dit is nog geen regeringsplan. Het is de openingszet van de PS die ertoe moet leiden. Maar nu al is duidelijk dat die regeringsplannen de cruciale vraag nog moeten beantwoorden: wie zal dat betalen?