De Amerikaanse verkiezingen zullen op 3 november een incidentrijk verloop kennen. Dat is nu al te zien aan de controverse over de Amerikaanse post.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, laat er geen gras over groeien. Ze roept haar collega's terug uit vakantie voor een spoeddebat over US Postal. De vrees bestaat dat door besparingen het stemmen per brief voor de presidentsverkiezingen behoorlijk fout kan lopen. De Democraten willen US Postal 25 miljard dollar toestoppen om de slagkracht te verhogen.

Het stemmen per brief is al een tijdje een discussiepunt in de Amerikaanse verkiezingsrace. President Donald Trump heeft meermaals gewaarschuwd voor fraude als massaal per brief wordt gestemd. Door de coronapandemie wordt verwacht dat meer kiezers per post zullen stemmen om de kieslokalen te vermijden.

De stelling van Trump is om meerdere redenen vreemd. Om te beginnen deed hij zelf een aanvraag om per post te stemmen. Dat meer gefraudeerd wordt per post is niet bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Wel is er incidenteel fraude vastgesteld, maar niet op grote schaal. De vrees van Trump dat vooral Democraten per post zullen stemmen is door experts weerlegd. Onderzoek wijst uit dat er, toch wat dit punt betreft, geen verschil is tussen Democraten en Republikeinen.

Het wantrouwen tussen de twee partijen zit erg diep. Zo diep dat zelfs stemmen per brief een halszaak is geworden.

Pelosi wil op 24 augustus de postmeester Louis DeJoy aan de tand voelen. DeJoy voert op dit moment operationele besparingen door om zijn budget in evenwicht te krijgen. Niet onbelangrijk is dat hij bekendstaat als een Republikein, die financiële steun gaf aan Trump bij de vorige verkiezingen.

De Democraten hadden in een relanceplan 25 miljard dollar uitgetrokken voor US Postal. Maar dat plan ging ten onder in een discussie tussen het Congres en het Witte Huis. Uiteindelijk heeft ook het Witte Huis aangegeven dat het bereid is extra steun aan de post te geven.

De hamvraag in deze discussie is of de post alles tijdig kan verwerken. In principe moeten de stemmen per brief op Election Day binnen zijn. Vanaf 3 september kan per post gestemd worden. Tussen 3 september en 3 november zou het volume voor US Postal met 2 procent stijgen. Dat lijkt niet onoverkomelijk.

Het probleem is evenwel dat in 40 staten erg laat een stem per brief uitgebracht kan worden. De vrees bestaat dat in die staten de verwerking niet tijdig kan gebeuren. Een latere leveringsdatum toelaten is eveneens een gevaarlijke piste. Dat kan niet alleen leiden tot betwistingen, maar er ook toe leiden dat er geen winnaar is op 3 november. De ultieme ironie? Als de winnaar van de presidentsrace op 20 januari nog steeds niet bekend is, moet Pelosi een nieuwe president aanwijzen.