Perfecte storm voor ondernemers op til in 2022

Wordt 2022 het jaar met een perfecte storm voor het ondernemerschap en de investeringsbereidheid in België? De voortekenen zijn er.

In de vooruitzichten van de Nationale Bank staat meer dan één knipperlicht. In 2022 stijgen de uurloonkosten met 4,5 procent, nooit gezien sinds 1996. Die stijging is veel uitgesprokener dan die in de buurlanden. De concurrentiekracht van onze bedrijven verslechtert daardoor zienderogen, nadat we 25 jaar lang de loonkostenhandicap stukje bij beetje hebben proberen weg te werken.

In 2024 volgt een gedeeltelijk herstel van de concurrentiekracht. Maar dat herstel blijft, vooral door de energiekwestie, 'onzeker'.

De sterk stijgende loonkosten staan niet alleen. Meerdere factoren maken dat een perfecte storm op het ondernemerschap in België afkomt. In dat opzicht klaagde ondernemer Pieterjan Desmet (Decospan) eerder deze week enkele ongemakkelijke waarheden aan. Dat technische scholen het geld niet hebben om moderne machines aan te kopen om opleidingen te geven die voorbereiden op de jobs van vandaag, laat staan op die van morgen.

Onderwijs

De hogere loonkosten waren tot nu min of meer te verantwoorden omdat Belgische werknemers goed zijn opgeleid. Maar de kwaliteit van het onderwijs daalt al een decennium lang. Onze productiviteit, lang dé troef waarmee we toch investeringen naar ons landen haalden, slabakt.

De calvarietochten van vaak jaren om een gebouw of investering vergund te krijgen zijn een grote rem op het ondernemingspotentieel in dit land. Ook de krapte van (industrie)gronden laat zich almaar meer voelen. En door thuiswerk zijn de prangende mobiliteitsproblemen bij sommigen misschien even op de achtergrond geraakt, opgelost zijn ze allerminst.

Komt daar nog met stip bij: het hoogspel dat deze regering speelt met de bevoorradingszekerheid voor energie. Vele regeringen lang is de kernuitstap niet of nauwelijks voorbereid. Elia mag dan wel concluderen dat het licht niet zal uitgaan, de vraag is tegen welke prijs. Het maakt dat een groot deel van ondernemend Vlaanderen steigert bij de kernuitstap en de grootste vragen heeft bij het bredere energiedossier en de onbetaalbaarheid van onze elektriciteit de komende jaren.

'Ik heb geen vertrouwen meer in de overheid. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van dit land, waar ondernemen moeilijker en moeilijker wordt', zegt een succesvolle Belgische ondernemer. Hoeveel alarmbellen hebben we nog nodig?

Er zijn nog andere vergelijkingen die ons doen blozen. Nederland en Duitsland kunnen het zich permitteren hun budgettaire orthodoxie een beetje te lossen nu we massaal veel geld nodig hebben voor de klimaatkwestie, de stikstofuitdaging en nog voor langere tijd de coronabestrijding. De kersverse Nederlandse regering trekt respectievelijk 35 en 25 miljard uit voor de klimaat- en stikstofuitdaging. Haar staatsschuld blijft daarmee nog altijd ver onder het gemiddelde.

Handen op de rug

België gaat diezelfde uitdagingen tegemoet met de handen gebonden op de rug. Door een te log overheidsapparaat, door niet te beslissen, geen keuzes te maken, uit te stellen of door het veel te ondoorgrondelijke Belgische labyrint van onze staatsstructuur. De buffers die we in goede tijden hadden moeten opbouwen, hebben we niet.