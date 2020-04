De maatregelen tegen het coronavirus wegen op de samenleving, zoveel is duidelijk. Een snelle terugkeer naar het oude normaal is niet aan de orde, maar enig perspectief zou soelaas brengen.

Het mooie weer van het voorbije weekend deed meteen ook het aantal inbreuken op de coronamaatregelen toenemen. De lockdown weegt behoorlijk op de samenleving. De maatregelen handhaven is moeilijk.

Woensdag beslist de Nationale Veiligheidsraad hoe het voort moet. We moeten geen illusies koesteren. Ongetwijfeld worden de maatregelen verlengd. En in het belang van de volksgezondheid moeten die wellicht nog geruime tijd aangehouden worden.

Daarnaast woedt de discussie over het weer op gang trekken van het economische leven. De economische kostprijs van deze crisis is nu al fenomenaal en zal nog toenemen. Het is begrijpelijk dat bedrijven opnieuw aan de slag willen gaan. De herneming van die activiteit is niet altijd evident als ze moet gebeuren met respect voor de afgekondigde regels.

In Oostenrijk, Duitsland en Spanje worden voorzichtige exitstrategieƫn aangekondigd. Ieder land doet naargelang zijn situatie en dat kan waarschijnlijk moeilijk anders. Het virus mag dan geen onderscheid maken, het maakt wel een verschil in welke mate het verspreid is in deze of gene regio. En waar de druk nog groot is en waar niet.

Macron

In Frankrijk staat president Emmanuel Macron onder enorme druk om de zeer strakke maatregelen te versoepelen en de contouren van een uitweg te schetsen. Het is een delicate oefening en ze vergt grote politieke verantwoordelijkheid.

Zoals de viroloog Steven Van Gucht al waarschuwde: 'Als de maatregelen niet worden nageleefd, is de kans op een tweede golf groot.' Dat is niet verzonnen om angst in te boezemen. In Singapore, aanvankelijk geprezen om zijn aanpak van de coronacrisis, is men inmiddels aan de derde golf toe.

Er moet ook enig perspectief worden geboden. Waar gaat dit naartoe?

De maatregelen tegen de verspreiding van het virus ontregelen in grote mate ons sociaal, economisch en persoonlijk leven. Een meerderheid aanvaardt uit noodzaak die maatregelen, maar het is wel nodig coherent te blijven. Sommige activiteiten zijn verboden, al is het waarom niet duidelijk. Dat wekt wrevel.

Natuurlijk is het belangrijk in eerste instantie de ziekte onder controle te krijgen. In de Belgische woon-zorgsector is dat allesbehalve het geval. Het is een wrang gegeven hoe delicaat en weerloos het oudste deel van de bevolking is, en hoe weinig daar aan gedaan is.

Maar om de maatregelen effectief te maken en voldoende autoriteit te hebben om ze af te dwingen, moet ook enig perspectief worden geboden. Waar gaat dit naartoe?