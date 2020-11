Perspectief

De succesrijke test van een coronavaccin opent perspectieven voor een terugkeer naar het normale leven. Maar er wachten ons nog belangrijke uitdagingen.

De lockdown-light lijkt te werken. De aantallen nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in ons land stijgen niet meer, ze beginnen zelfs te dalen. Maar voor wie dacht dra de teugels opnieuw wat te kunnen vieren, had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maandag meteen een ontnuchterende boodschap: ‘We zijn er nog lang niet, we zullen deze inspanning nog een hele poos moeten volhouden.'

In België, verhoudingsgewijs een van de zwaarst getroffen landen ter wereld, gaat het nu even wat beter. Maar internationaal blijft het beeld erg somber. Het aantal nieuwe besmettingen wereldwijd bereikt recordhoogtes. Ruim 1,25 miljoen mensen zijn al aan de ziekte bezweken. De economische schade die de coronacrisis veroorzaakt, is groot.

Maar er gloort een beetje licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin dat is ontwikkeld door de Amerikaanse farmagroep Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech, het resultaat van een samenwerking tussen Big Pharma en een start-up, lijkt bijzonder efficiënt, leert een test bij duizenden proefpersonen.

Als het de goedkeuring krijgt van de toezichthouders, kan het snel op de markt worden gebracht. De productie ervan is al bezig. Pfizer en BioNTech verwachten dit jaar nog 50 miljoen vaccins te kunnen leveren, en 1,3 miljard dosissen in 2021. Er zijn nog andere vaccins in ontwikkeling;

Dat opent perspectieven voor een terugkeer naar een normaler sociaal en economisch leven. Niet meteen, maar wel in de loop van volgend jaar. De aandelenmarkten namen er wel meteen een flink voorschot op. De beurzen reageerden euforisch op het vaccinnieuws, de noteringen van bedrijven die zwaar onder de coronacrisis te lijden hebben - luchtvaartmaatschappijen, reisgroepen, hotels, bioscoopuitbaters - schoten de hoogte in.

Er zal niet meteen voor iedereen een vaccin beschikbaar zijn. Het wordt dus dringen, misschien zelfs vechten.

Voorbarig? Er is wel wat licht te zien aan het einde van de tunnel, maar de weg is nog lang. Er wachten ons nog belangrijke uitdagingen. Er kunnen nog onverwachte obstakels opduiken in het goedkeuringsproces. De geproduceerde vaccins tot bij de patiënten brengen en ze inenten wordt bovendien een logistieke krachttoer.

En aangezien er niet meteen een vaccin voor iedereen beschikbaar is en de vraag ernaar veel groter zal zijn dan het aanbod, stelt zich ook de moeilijke kwestie wie het eerst aan de beurt komt. Het wordt dringen, misschien zelfs vechten. Zullen sommige landen hun geopolitieke gewicht uitspelen om vooraan in de rij te kunnen staan, ten koste van andere landen die het vaccin harder nodig hebben?