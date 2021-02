Er is gewettigde hoop dat de coronabeperkingen kunnen worden afgebouwd. Niet onmiddellijk, en dat stelt teleur, maar wel vanaf april of mei. Er is perspectief, eindelijk.

Vooruitlopend op het Overlegcomité van vrijdag en om de aanzwellende stroom van eisen over versoepelingen te stoppen, bracht federaal premier Alexander De Croo (Open VLD), omringd door enkele experten, maandag een duidelijke boodschap: reken niet op significante versoepelingen. Maar om de coronamoeë beroepsgroepen en bevolkingscategorieën die bittere pil te doen slikken bood hij ook perspectief. Op vrij korte termijn zelfs.

Het was geen gratuite peptalk. De Croo presenteerde de modellen over de verwachte nieuwe ziekenhuisopnames. En die geven aan dat versoepelingen binnen handbereik liggen op 1 april of 1 mei, zelfs als de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus zich verder verspreidt in onze contreien.

Ook in het pessimistische scenario dat de Britse variant 70 procent besmettelijker is, kunnen de coronamaatregelen die onze bewegingsvrijheid beperken vanaf 1 mei sterk worden teruggeschroefd. Is de Britse variant minder besmettelijk, dan kan het al vanaf april. Omdat de vaccinatiecampagne intussen op kruissnelheid komt.

Hoe meer ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans dat covidpatiënten in het ziekenhuis belanden. Als de druk op de ziekenhuis bezworen is, wordt een terugkeer naar het normale leven mogelijk.

Begin maart versoepelen leidt mogelijk tot een derde, hoge golf, omdat momenteel nog te weinig mensen zijn gevaccineerd. Het is dus nog even doorbijten, een of twee maanden.

Het is de eerste keer sinds de corona-epidemie een jaar geleden hier uitbrak dat de regering enigszins overtuigend kan stellen dat het einde van de tunnel in zicht is.

Dat is geen gemakkelijke boodschap voor de mensen en organisaties die erg te lijden hebben van de coronabeperkingen, zoals de horeca, de niet-medische contactberoepen, de cultuur- en sportsector, de studenten... Voor ons allen eigenlijk, nu we al maanden onze familie, vrienden en collega’s niet kunnen ontmoeten. We moeten nog een poos geduld oefenen, en daarbij voor ogen proberen te houden dat het een inspanning is die zal lonen.

Stappenplan

Het kan nog mislopen, natuurlijk. Bijvoorbeeld als zou blijken dat de Britse variant een pak dodelijker is - waar nu niet van wordt uitgegaan. Of als de vaccinatiecampagne in de soep draait. Harde garanties dat we het coronajuk vanaf april of mei van ons kunnen afschudden, zijn er niet. Maar het ziet er wel goed uit. Hopelijk botsen we niet op de wet van Murphy, die stelt dat als iets kan verkeerd lopen het ook zal verkeerd lopen.

Voorlopig moeten we het doen met de algemene hoop. De Croo ging niet in detail in op hoe de versoepelingen er vanaf april en mei zullen uitzien, welke sectoren en activiteiten dan als eerste aan de beurt komen. Daarmee vermijdt hij dat daarover nu al getwist wordt. Maar het is een oefening die de regering niet uit de weg kan blijven gaan.