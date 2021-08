Na de val van Kaboel blijven alleen pijnlijke vragen over. Wat was de zin van 20 jaar oorlog en wat brengt het bewind van de taliban?

De paniek op de internationale luchthaven van Kaboel zegt alles over de toestand in Afghanistan. Voor veel Afghanen is ontkomen aan het nakende talibanregime de enige zekerheid op overleven. De chaos op het tarmac zegt ook alles over de verrassing waarmee de westerse troepen in snelheid zijn gepakt.

Voor de VS was dit de langste oorlog ooit. Ook voor de NAVO was dit de langste missie. Net als voor de Belgische militairen die deelnamen aan de wederopbouw van het Afghaanse leger.

Waar de duizenden miljarden die in het land gepompt zijn voor gediend hebben, is onduidelijk. De snelheid waarmee de Afghaanse strijdkrachten implodeerden maakt duidelijk dat al het dure westerse materieel geen weerbaar leger heeft opgeleverd. De berichten over corruptie en wantoestanden, zoals valse rapporten over de sterkte van het leger, sijpelen almaar meer door.

Verbittering

Wat in Afghanistan overblijft, is verbittering en het gevoel in de steek gelaten te zijn. En vooral de angst voor de taliban. Die zit heel diep. De radicale moslims controleerden Afghanistan van 1996 tot 2001. In die periode hebben ze met hun wreedheden in de naam van de sharia de hele bevolking geterroriseerd.

Wat hebben de taliban nu in petto? Dat is moeilijk in te schatten. De inname van Kaboel verliep naar de omstandigheden kalm en zonder al te grote schermutselingen. De taliban houden zich ver van de internationale luchthaven. Ze hebben er geen belang bij een militaire reactie van de nog aanwezige westerse troepen uit te lokken. Vanuit andere steden sijpelen wel al berichten door over gewelddadig optreden en vergelding. Al valt dat moeilijk te controleren.

Het lijkt alsof een kaartenhuis dat 20 jaar lang zorgvuldig werd opgebouwd in een klap is ingestort.

Er worden pogingen ondernomen met de taliban te onderhandelen. Maar willen ze dat wel? In hun opmars hebben ze niet alleen de officiële Afghaanse veiligheidstroepen verslagen. Ook de krijgsheren, die een belangrijke factor zijn in Afghanistan, dolven het onderspit of gaven zich over. Het lijkt alsof een kaartenhuis dat 20 jaar lang zorgvuldig werd opgebouwd in een klap is ingestort.

Een exodus lijkt onvermijdelijk. De schrik bij de Afghanen zit zo diep dat velen het land willen ontvluchten. Wie met de militaire transporten meekan, heeft geluk. Anderen zullen proberen op andere manieren het land te verlaten. De vluchtelingenstroom zal aanzwellen. Het is een kwestie van tijd voordat Europa met die stroom geconfronteerd wordt.

Schuiloord