Pijnpunten

De door sommigen voorspelde recessie is er in 2019 niet gekomen en de economische groei houdt behoorlijk stand en ligt in België zelfs hoger dan gemiddeld in de eurozone. De koopkracht is dit jaar met 2,2 procent gestegen. De werkloosheidsgraad staat op een uitzonderlijk laag peil, niet meer gezien sinds de jaren 70. De inflatie bedraagt 1,3 procent, dat is niet te hoog en niet te laag. De schuldgraad is gezakt tot onder 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het enige teleurstellende cijfer in het economische rapport is dat van het begrotingstekort. Dat is toegenomen van 0,7 tot 1,6 procent van het bbp. Samengevat: het bootje van de Belgische economie dobbert rustig voort, op een kalme zee.