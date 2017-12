België heeft veel problemen, maar een groeiende ongelijkheid is er geen van. Uit de eerste doorwrochte cijfers blijkt dat ze daalt. Soms doen we het ook beter dan elders.

De feiten zijn heilig, de opinie is vrij. Dat zou de leidraad in het publieke debat moeten zijn. En net daarom is het zo belangrijk om nu en dan terug te grijpen naar de harde data over hoe onze wereld er vandaag uitziet. Als we sommigen mogen geloven, leven we in een wereld waarin multinationals almaar meer lekkers krijgen, waarin de overheid draconisch bespaart en de ongelijkheid almaar toeneemt.

De harde data tonen een ander beeld. Cijfers van de Nationale Bank leren dat de inkomsten uit de vennootschapsbelasting tussen 2012 en 2016 met een vijfde stegen, van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 3,6 procent. Data van de Europese Commissie maken duidelijk dat de Belgische overheid dit jaar nog altijd 52 procent van alle uitgaven in dit land doet.

En nu is er voor het eerst een inschatting over de ongelijkheid op basis van de belastinggegevens van alle Belgen. De Leuvense professor André Decoster maakte die berekeningen voor de World Income Database, het cijferwerk waarop de bekende econoom Thomas Piketty zich baseert.

Het beeld is nog niet volledig, maar is op zich al verrassend. Tussen 1990 en 2013 is de kloof tussen de rijkste 1 procent en de rest in ons land smaller geworden. Ook de kloof tussen de rijkste 10 procent en de andere 90 procent is kleiner geworden. En is lager dan elders in de wereld.

De cijfers betekenen niet dat we de discussie over ongelijkheid moeten stilleggen.

Twee kanttekeningen horen bij de cijfers. De eerste is dat de ongelijkheid is gemeten nog voor de herverdeling begint. De tweede is dat de inkomsten uit kapitaal niet meegerekend zijn. Toch zijn er goede redenen om te vermoeden dat ook wat dat betreft de ongelijkheid in België kleiner is dan in onze buurlanden of de VS. Een eerste reden is dat Belgen in vergelijking met de inwoners van die landen heel vaak eigenaar zijn van hun woning, en dus het vermogen van vastgoed vrij breed gespreid is over de bevolking. Een tweede reden is dat België niet de ongelijkheid kent die voortspruit uit stratosferisch hoge huizenprijzen in pakweg Londen, Parijs of New York. Een derde reden is dat België geen financieel centrum kent zoals de Londense City of Wall Street en dus ook niet de bijbehorende miljardairs.

De cijfers betekenen niet dat we de discussie over ongelijkheid moeten stilleggen. Er blijven pertinente vragen. Een ervan is of wie onderaan op de ladder staat voldoende geholpen wordt om menswaardig te leven én voldoende kansen krijgt om vooruit te gaan. Een andere is of wie bovenaan staat daar zelf iets voor gedaan heeft en of dat succes beloond mag worden of niet. Nog een andere vraag is of de sterkste schouders de grootste lasten dragen. Uit data van de federale overheidsdienst Financiën blijkt alvast dat de 10 procent Belgen die het meest belastingen betalen, samen goed zijn voor 46 procent van de ontvangsten. Ook hebben we een sociale zekerheid die om en bij een kwart van de jaarlijkse welvaart herverdeelt.

Heeft België een armoedebeleid nodig? Uiteraard. Er is nog te veel miserie waaraan we iets moeten doen. Maar te vaak dramatiseren we, vergeten we de Belgische realiteit en voeren we een debat over ongelijkheid dat in de VS en het VK pertinent zou zijn, maar bij ons niet. Er bestaat wel degelijk ongelijkheid in ons land, maar ze is doorgaans kleiner dan elders en voor zover we het kunnen meten, neemt ze af. En ze wordt daarna getemperd door de sociale zekerheid.