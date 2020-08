De strijd om het videoplatform TikTok escaleert in hoog tempo. De saga neemt wel erg vreemde wendingen.

Microsoft (of een ander Amerikaans bedrijf) heeft tot 15 september om de Amerikaanse onderdelen van het Chinese videoplatform TikTok over te kopen. Anders wordt TikTok in de ban gedaan, maakte de Amerikaanse president Donald Trump duidelijk.

Maar de miljardair stopte daar niet. Hij eiste 'een flinke som geld' voor de Verenigde Staten bij een gebeurlijke transactie 'omdat het land de deal mogelijk maakt'. Het is de eerste keer dat een president openlijk een percentage vraagt op een deal tussen twee privébedrijven.

Trump pakt graag uit met het imago van de succesvolle dealmaker, zelfs bij een geopolitiek conflict. Zijn tussenkomst maakt het voor de Amerikaanse softwarereus Microsoft en ByteDance, het bedrijf achter TikTok, niet eenvoudiger om een overeenkomst te sluiten. Integendeel.

Microsoft mag dan wel azen op een populair platform, in eerste instantie bedoeld voor kinderen, het bedrijf kan zich zo zwaar in de nesten werken in China.

De Chinese overheid heeft al duidelijk laten verstaan dat ze niet zal dulden dat ByteDance verkocht wordt aan een Amerikaans bedrijf. 'Pure chantage', klinkt het in Peking. Volgens de Aziatische reus openen de VS met de gedwongen verkoop de doos van Pandora. Ieder land kan voortaan de nationale veiligheid inroepen om Amerikaanse belangen op te kopen.

De Amerikanen verwijten TikTok gegevens van gebruikers rechtstreeks door te sturen naar de Chinese overheid. Daarom willen ze de app bannen. Maar bewijs voor die geruisloze overdracht is niet geleverd.

Technologie wordt steeds meer het slagveld in de geopolitiek.

De aanval op TikTok is het zoveelste incident tussen de VS en China. Het maakt ook steeds duidelijker dat het gaat om digitale suprematie. Technologie wordt almaar meer het slagveld in de geopolitiek. India verbood Chinese apps in juni na grensincidenten. De saga rond Huawei en 5G was ook duidelijk politiek gekleurd.

Hoe hard China gaat reageren op de perikelen rond TikTok is onduidelijk. Op dit moment zitten de Amerikaanse technologiebedrijven in een onbetwiste leiderspositie. Die zullen ze niet zomaar afgeven. Dat is meteen ook de reden waarom gevochten wordt om TikTok. En waarom de discussie zo verhit verloopt.

Het anti-Chinese beleid van Trump is de enige bindende factor in de Amerikaanse politiek. Bij Republikeinen en Democraten is eensgezindheid om strenge maatregelen te nemen tegen China. Een versoepeling, zelfs na de presidentsverkiezingen dit najaar, moet niet worden verwacht.