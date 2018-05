Poker met schuld

Omdat Europa een confrontatie met Italië wil vermijden, moet ook België niet op het Europese strafbankje. Schuld als inzet van politiek poker.

De voorspelde krachtmeting tussen Europa en de nieuwe Italiaanse regering is volop aan de gang. Twee landen kregen een waarschuwing van de Europese Commissie dat ze maatregelen moeten nemen om hun overheidsschuld terug te dringen. Het gaat om Italië en België. Het bleef bij een waarschuwing, want de Commissie had duidelijk geen zin om direct een confrontatie met de nieuwe Italiaanse regering aan te gaan, nog voor die officieel in functie is.

Of die waarschuwing indruk op het schiereiland zal maken, moet nog blijken. In het regeerakkoord van de extreemrechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging worden de Europese regels over de begroting en de schuld gewoon opzijgeschoven. Met de geplande lagere belastingen en hogere sociale uitgaven zullen het Italiaanse overheidstekort en de overheidsschuld onvermijdelijk oplopen. Experts ramen de kosten voor de plannen op 100 miljard euro. De twee partijen rekenen vooral op economische groei voor de financiering ervan. Ze zijn niet van plan bijkomende inspanningen te doen. Integendeel, enkele hervormingen worden ongedaan gemaakt. De pas aangestelde premier Giuseppe Conte beloofde ‘de advocaat van alle Italianen’ in Europa te zijn.

Italië is de derde economie van de eurozone. Met een schuld van 132 procent van het bruto binnenlands product blijft het land erg kwetsbaar. Een financiële crisis kan snel tot een besmetting van andere landen leiden. Op de Europese obligatiemarkten neemt de spanning toe. Het renteverschil tussen het Italiaanse en het Duitse overheidspapier blijft stijgen. Dat is de prijs van de onzekerheid die over de nieuwe Italiaanse regering en haar plannen hangt.

De Italiaanse vrijpostigheid tegenover Europa heeft niet alleen een invloed op de schuld. Dinsdag lanceerden 155 Duitse economen een oproep om de Europese voorstellen van de Franse president Emmanuel Macron over meer financiële en economische integratie vooral niet te volgen. Om de gevaren van meer financiële solidariteit te onderstrepen verwezen ze naar de perikelen in Italië.

De Italiaanse eurosceptici zijn erin geslaagd in alle stilte de politieke hervormingsagenda van Europa te kapen.

Op die manier zijn de Italiaanse eurosceptici erin geslaagd in alle stilte de politieke hervormingsagenda van Europa te kapen. Het is duidelijk dat Berlijn niet enthousiast is om de Europese plannen van de Franse president uit te voeren. Macron kreeg gisteren wel een zetje van de Europese Commissie. Zijn land mag het strafbankje voor het overmatig begrotingstekort na negen jaar verlaten. Dat is goed voor zijn geloofwaardigheid, maar in de gegeven omstandigheden ook weer niet genoeg om de twijfelaars over de streep te trekken.

Italië zal nog geruime tijd de Europese agenda domineren, op de financiële markten, maar ook in de cenakels waar de beslissingen genomen worden. Het politieke pokerspel tussen Rome en Brussel zal nog even aanhouden, met op tafel de gigantische Italiaanse overheidsschuld. Dat is de achilleshiel van het land, maar evenzeer een bedreiging voor de stabiliteit in de eurozone.