Poker om Oekraïne

Deze week staat Oekraïne op de agenda van drie onderhandelingen. Of de toekomst van het land daarmee vaststaat, valt te betwijfelen.

De openingszet begint maandag met onderhandelingen tussen Rusland en de Verenigde Staten. Na twee virtuele ontmoetingen tussen president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden eind 2021 zijn nu de viceministers van Buitenlandse Zaken aan de beurt. Ze ontmoeten elkaar in een ijzige sfeer. Terwijl Poetin vorige maand een onverteerbare eisenbundel op tafel legde, dreigde Biden met ongeziene sancties als Rusland Oekraïne zou binnenvallen.

Het overleg wordt woensdag op een ander niveau voortgezet, tussen de NAVO en Oekraïne. Ten slotte volgen donderdag gesprekken in de schoot van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). En intussen proberen Duitsland en Frankrijk Rusland en Oekraïne ook aan tafel te krijgen voor onderhandelingen. Op zijn minst zijn dat vele onderhandelingen door elkaar. Poetin krijgt dan wel telkens nieuwe tegenspelers, hij blijft de constante in deze hele zaak.

De Russische leider verwijt het Westen dat het - volgens hem op een agressieve manier - in de jaren negentig en in het begin van het millennium grote stukken van Europa ingepalmd heeft en onder de NAVO-paraplu geschoven heeft. Tegen de afspraken in. Poetin wil geen morzel grond meer verliezen. Hij voelt zich bedreigd door de NAVO-alliantie die steeds dichter bij zijn grenzen komt.

De komende dagen lijkt geen enkele doorbraak in zicht. De Amerikaans-Russische gesprekken zitten op een dood spoor. Moskou stelt weinig hoop op een goed afloop en liet al verstaan dat de onderhandelingen na een ronde afgelopen kunnen zijn. De VS waarschuwden dan weer voor de 'strategie van de confrontatie'.

Opvallend is dat de gesprekken over de hoofden van de Europeanen worden gevoerd. Heel wat Europese landen hebben het daar moeilijk mee. Het vertrouwen in de Amerikaanse bondgenoot is, na vier jaar 'America First' onder Donald Trump en het chaotische vertrek uit Afghanistan, niet zo groot meer.

Om uit de grimmige situatie te komen lijkt op korte termijn een de-escalatie nodig.

In de Angelsaksische wereld is het geloof sterk dat de stugge houding van Rusland de militaire samenwerking binnen Europa zal versterken, zeker nu ook Zweden en Finland het lidmaatschap van de NAVO overwegen. Als dat gebeurt, zal Rusland er het zoveelste bewijs in zien dat het Westen het net rond het land langzaam maar zeker volledig sluit.

Om uit deze grimmige situatie te komen lijkt op korte termijn een de-escalatie nodig. Maar voorlopig lijkt Poetin niet te plooien. De Russische president houdt een sterke troepenmacht paraat aan de grenzen van Oekraïne.

In een poging de impasse te doorbreken lijken de VS wel bereid om over nieuwe militaire verdragen te onderhandelen. De afgelopen tijd zijn alle belangrijke verdragen tussen de VS en Rusland opgezegd, als het over Europa gaat. Een herstel van wapencontrole zou een begin van pacificatie kunnen betekenen.

Maar op lange termijn is dat een wankele oplossing. Zolang de invloedssferen van de betrokken partijen niet omlijnd zijn, blijven er potentiële conflictzones. Daar moet onvermijdelijk een oplossing voor gevonden worden.