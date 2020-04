Political distancing

Iedereen die het zich kan permitteren, neemt wat meer afstand van premier Sophie Wilmès. Het herinnert er ons aan hoe in de Wetstraat 'back to normal' straks gewoon betekent dat we weer in de politieke crisis wegzinken die in mei vorig jaar losbarstte.

Alsof iedereen in de Wetstraat nog anderhalve meter verder weg van premier Sophie Wilmès is gestapt. Zo voelt het aan sinds de desastreuze persconferentie van vrijdagavond over de eerste stap naar de corona-exit. Niet de inhoud daarvan was het probleem, wel de communicatie. En in tijden als deze is communicatie geen detail.

Ook de politieke reactie is geen detail. Iedereen die het zich kon permitteren, heeft ondertussen wat afstand genomen van de premier. De N-VA vond eerder deze maand al dat de 'ballon van de volmachten leegloopt'. Dit weekend en maandag gaven ook de sp.a, de PS en Groen aan niet geneigd te zijn de volmachten te verlengen. De groenen lanceren onder de noemer 'solidaire lente' een reeks voorstellen in de Kamer om te bewijzen dat ze het beleid weer zelf willen sturen.

De tweede fase van de strijd tegen corona verschilt politiek in alles van de eerste fase.

Het toont hoe het al helemaal niet meer 'tous ensemble' is, zoals Groen-fractieleider Kristof Calvo nog bij de start het motto van de volmachtenregering-Wilmès omschreef. Iedereen gaat zijn eigen weg. Vorige week klaagde de PS in de commissie Economische Zaken van de Kamer tegenover Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale bank, dat ze het coronabeleid 'te rechts' vindt. Nochtans zitten de partijvoorzitters - of hun vertegenwoordigers - van de PS en de sp.a, de MR en Open VLD, CD&V en het cdH, Ecolo en Groen, de N-VA en DéFI wekelijks samen om dat crisisbeleid vorm te geven.

Urgentie

Het wantrouwen zegt iets over het nieuwe politieke hoofdstuk dat we aanvatten. Want er zijn redenen om aan te nemen dat de urgentie en de snelheid van beslissingen nog even nodig blijven. Het centrale argument daarvoor is dat we nog altijd te weinig weten over het virus. We weten niet of wie het had en genas opnieuw besmet kan worden. We weten niet waarom in het goed georganiseerde Singapore, met een warm klimaat, een tweede golf van besmettingen uitbrak. Er is nog geen vaccin.

De echte reden van het nakende einde van de volmachten is het politieke wantrouwen. De achtergrond ervan is dat een tweede fase van de coronastrijd is aangebroken, die politiek in alles verschilt van de eerste. Waar toen iedereen tot hetzelfde standpunt werd gedwongen, komen nu politieke keuzes op ons af.

Tot waar offeren we onze privacy op voor de volksgezondheid van anderen? Hoe krijgen we het bedrijfsleven onder stoom zonder er per sector een planeconomie van te maken? Hoe gaan we wat deze crisis ten goede veranderde - meer thuiswerk, minder files, meer e-commerce - vasthouden?

Gaan we het kapitaal aanmoedigen, omdat straks investeringen nodig zijn? Of gaan we het belasten, omdat de put in de begroting te groot is? Gaan we besparen in een land waar één op de twee euro's bij de overheid naar de fel gewaardeerde sociale zekerheid en de gezondheidszorg gaan, of gaan we helemaal de wereldkampioen fiscale druk worden?