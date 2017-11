Te dicht bij de vastgoedwereld staan is op een jaar van de lokale verkiezingen politiek dynamiet dat nu ook N-VA-voorzitter Bart De Wever treft.

Heeft het Antwerpse college van burgemeester en schepenen te nauwe banden met de vastgoedwereld? De vraag kreeg gisteren een groter gewicht, nadat burgemeester Bart De Wever (N-VA) van strategie veranderd was. Nadat hij de aantijgingen daarover altijd had afgedaan als te belachelijk voor woorden, kondigde hij gisteren aan dat hij ‘alle bouwvergunningen die dit stadsbestuur heeft goedgekeurd op tafel wil leggen’. En hij vervolgde: ‘U mag er alle specialisten bijhalen die u wilt om te controleren of er iets raars aan is.’

Het is een opmerkelijke koerswijziging die vragen oproept, waarop niet alle antwoorden voorhanden zijn. Zo beweert de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws dat ‘wie in Antwerpen hoger wil bouwen dan toegestaan, met de bevoegde schepen aan tafel schuift’. Hij kan daar geen harde bewijzen voor geven. Bart De Wever zei gisteren dat Meeuws liegt en dat ook weet. Maar ook dat valt niet te bewijzen. Wat overblijft, is mist.

Wél duidelijk is dat de burgemeester en het schepencollege zijn uitgenodigd in het restaurant ’t Fornuis op het verjaardagsfeest van Erik Van Der Paal, een veelbesproken man die opereert op het raakvlak tussen ondernemen en politiek. Eveneens duidelijk is dat Van Der Paal geen enkele moeite deed de ontmoeting te verbergen.

’T Fornuis ligt in het centrum van Antwerpen en Van Der Paal verwelkomde iedereen op straat. Daar houden de ontegensprekelijke feiten op. Maar in het huidige klimaat zijn ze voldoende om zelfs een politicus van het kaliber van een Bart De Wever te schaden. Dat hij het nodig acht op de insinuaties in te gaan, suggereert dat hij zich politiek gewond voelt.

Waar lokale politiek en vastgoed elkaar raken, gaat veel geld om en durven deals schimmig te worden.

Daar zijn redenen voor. De voorbije jaren werden andere doorwinterde politici beschadigd omdat ze te nauwe banden met de vastgoedwereld hadden: de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) en gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD). Termont noemde het een ‘inschattingsfout’ dat hij op kosten van Optima naar de vastgoedbeurs in Cannes reisde. Versnick kon niet meer uitleggen hoe hij politieke etentjes door bouwbedrijven liet sponsoren. Het was een van de schandalen die hem dwongen zijn politieke mandaten te beëindigen.

De verschillen tussen de drie zaken zijn belangrijk. Voor zover we weten is in Antwerpen geen geld gegeven of zijn er geen reizen betaald. De Wever geeft ook geen inschattingsfout toe. Er is op een verjaardagsetentje getrakteerd. Het is politiek uitermate onhandig. Maar het is geen smoking gun.

Tegelijk blijft de argwaan wel degelijk gerechtvaardigd. Waar lokale politiek en vastgoed elkaar raken, gaat veel geld om en durven deals schimmig te worden. Net daarom is meer transparantie in deze mist niet alleen een slimme verdediging van De Wever, ze is gewoon ook welkom.