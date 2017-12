De storm rond Theo Francken gaat niet liggen, ook al weten we nog te weinig wat precies is gebeurd. Het onderzoek dat premier Michel vroeg naar mogelijke folteringen is daarom politiek dynamiet.

De storm rond Theo Francken (N-VA) gaat maar niet ­liggen, ook al geniet de staatssecretaris voor Asiel en Migratie zoveel steun bij zijn partij dat een regeringscrisis vorige week zelfs onmogelijk leek. In die storm van aantijgingen en beschuldigingen is het daarom goed een helder overzicht te maken van wat we weten en wat we niet zeker weten.

Tot die laatste categorie behoort helaas de kern van de zaak. Het is niet met zekerheid vast te stellen of door België uitgewezen Soedanezen in hun eigen land zijn gefolterd. De dienst Vreemdelingenzaken vindt de getuigenissen daarover niet betrouwbaar. Het Tahrir Institute van Koert Debeuf, dat dit debat op gang bracht, neemt ze bijzonder ernstig. Ook de oppositie omschrijft al iets te makkelijk als vaststaand feit dat de federale regering mensen de folterkamer heeft ­ingestuurd. De enige manier om hieruit te geraken, is het onafhankelijke onderzoek dat premier Charles Michel (MR) vorige week vroeg.

Een tweede vaststelling is dat de Belgische overheid slordig is geweest met de Soedanezen. De situatie was complex omdat de meesten van hen geen asiel wilden aanvragen in ons land. Ze hoopten te kunnen doorreizen tot in het ­Verenigd Koninkrijk, dat geen paspoortcontroles kent. Maar die situatie is geen vrijgeleide om meteen ieder onderzoek naar mogelijke foltering bij de terugkeer in Soedan te laten vallen, zeggen experts in vreemdelingenrecht. De N-VA liet eerst uitschijnen dat wie in België bescherming zoekt tegen foltering dan maar asiel moet aanvragen, en zo niet illegaal is en België moet verlaten. Zo simpel is het echter niet, leert het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook wie geen asiel aanvraagt, heeft recht op bescherming tegen foltering.

De ethische ­dossiers, zoals ­migratie, zijn een kwetsbare flank voor premier ­Michel.

De slordigheid komt boven op een tweede onzorgvuldigheid: de Belgische overheid heeft de Soedanezen meteen in contact gebracht met hun eigen overheid. Het pragmatische doel was hen te helpen identificeren, maar daardoor vergrootte België de kans dat die mensen in Soedan op problemen zouden stoten. Is dat ook zo gebeurd? Opnieuw, daarover weten we te weinig, maar de procedures konden minstens beter.

En dan is er de politieke situatie. Gérard Deprez, Europees Parlementslid en ondervoorzitter van de MR, zegt dat met deze affaire ‘de grens is bereikt van wat deontologisch tolerabel is’. Het toont hoe deze discussie Michel politiek verwondt. In Franstalig België gaan de kranten ervan uit dat de N-VA hem de wet dicteert. De bitsigheid waarmee Francken vorige week reageerde op Michel is daar nog niet vergeten. En de premier kan het missen als kiespijn dat zijn gezag in twijfel wordt getrokken, waardoor de discussie rond Francken voor hem een almaar groter probleem wordt.

De ethische dossiers, zoals migratie, zijn een kwetsbare flank voor de premier. In tegenstelling tot de economische dossiers bevindt de MR zich daar namelijk op de linkerflank van de regering. Niet toevallig omschrijft de PS de federale regering steevast als ‘le gouvernement N-VA-MR’. Het onderzoek dat de premier vroeg naar de mogelijke folteringen van door België uitgewezen Soedanezen zal daarom ­ofwel de kwestie ontmijnen, ofwel politiek dynamiet blijken.