De aanstelling van een liberale deelstaatpremier met de steun van extreemrechts leidde tot een politieke schokgolf in Duitsland. Het loopt mis met de Duitse politieke hygiëne.

Thomas Kemmerich is nauwelijks een dag de minister-president van de kleine deelstaat Thüringen geweest. Woensdag was de liberaal verkozen met de steun van de conservatieve CDU en de extreemrechtse Alternative für Deutschland. Zowel de liberale FDP als de CDU, de partij van kanselier Angela Merkel, verzaakte aan de regel dat de burgerlijke partijen niet samenwerken met extreemrechts. Het voorval veroorzaakte een politieke storm die nog steeds woedt bij de oosterburen.

Door het verleden is extreemrechts altijd al een taboe geweest in Duitsland. De opkomst van de AfD veranderde dat niet: de partijen legden zichzelf een verbod tot samenwerking op. Dat het taboe sneuvelt in Thüringen heeft een nare bijklank. In 1930 was Thüringen de eerste Duitse deelstaat waar de nazi's in de regering kwamen. Dat verklaart de heftige reacties op de verkiezing van Kemmerich. Ze raakte een open zenuw in de Duitse politiek.

Politiek is Thüringen diep verdeeld. Bij de deelstaatverkiezingen in oktober vorig jaar verloor de coalitie van de radicaal-linkse Die Linke, de sociaaldemocratische SPD en de groenen de meerderheid. Die Linke won de verkiezingen, maar de coalitiepartners verloren zwaar terrein. De AfD werd de tweede partij. Een coalitie tussen de CDU en de FDP was mathematisch geen optie. Maar de drie rechtse partijen konden wel een minister-president aanwijzen.

Merkel

Thüringen bewijst dat de Duitse politiek, net als in de rest van Europa, steeds meer in de greep raakt van radicale partijen aan beide kanten van het spectrum. Dat bemoeilijkt in belangrijke mate de vorming van stabiele coalities. Kanselier Merkel reageerde pas donderdagochtend op de verkiezing en noemde die 'onvergeeflijk'.

Zelf had Merkel intern het signaal gegeven aan de CDU van Thüringen dat ze de rood-rood-groene coalitie moest laten doorregeren, de coalitie zou het op termijn toch niet houden. Dat advies werd straal genegeerd door de lokale partijbonzen.

De roep om vernieuwde deelstaatverkiezingen weerklinkt luid. Op dit moment blijven de CDU en de AfD van Thüringen weerwerk bieden. Zolang beide partijen niet instemmen, komen er geen nieuwe verkiezingen. Dat maakt de patstelling in de deelstaat compleet.

In Berlijn veroorzaakt Thüringen ook spanning bij de coalitiepartners CDU/CSU en de SPD. Dit weekend is er spoedoverleg. De SPD wil dat de CDU aantoont dat ze haar troepen in de hand heeft en dat Thüringen een onzalige uitzondering blijft. Het dossier weegt op de coalitie, maar beide partners lijken voorlopig tot elkaar veroordeeld: vervroegde verkiezingen op federaal vlak zou de politieke toestand alleen maar instabieler maken.