Politieke macht en de beurs

De sterker wordende privésector in China is de Communistische Partij een doorn in het oog. Grote bedrijven met een sterke kapitaalbasis spelen een almaar grotere rol in de Chinese economie en de 'captains of industry' gaan wegen op de maatschappelijke discussie. Denk aan Jack Ma van Alibaba. De politieke leiders willen die evolutie een halt toeroepen en de staatscontrole in bepaalde sectoren opvoeren. Dat is onvermijdelijk een rem op de ontwikkeling van die bedrijven, maar dat deert de politieke leiders niet.