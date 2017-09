Politieke relletjes

Rellen over een nazifoto en woorden als ‘opkuisen’ creëren twee gevaren: dat we denken dat ze een volledig beeld schetsen van de politiek. En dat we ze als normaal beschouwen.

Het gebeurt doorgaans maar een paar keer per jaar dat parlementsleden zich in een debat zo onfatsoenlijk behandeld voelen dat ze uit protest het halfrond verlaten, maar gisteren was het nog eens zo ver. De N-VA-fractie stapte op uit de plenaire vergadering in de Kamer, nadat ze van Ecolo excuses had geëist over een ‘foto’ die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken als een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog afbeeldt. Omdat de jongerenafdeling van Ecolo het beeld bijeen had gefotoshopt vonden de Ecolo-parlementsleden dat henzelf weinig te verwijten viel. De excuses bleven daardoor halfslachtig, waarna de N-VA’ers opstapten.

Er zijn twee problemen met dit soort relletjes. Het eerste is dat bij te veel mensen de indruk ontstaat dat politici alleen daarmee bezig zijn. Dat is niet zo. Alleen al op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer stonden gisteren 22 punten, van de Europese defensie tot militaire lobbyisten en de vraag in welke mate studiejaren meetellen als gewerkt jaar voor je pensioen. Niet alles kan uiteraard tegelijk de aandacht krijgen in het publieke debat, maar ook gisteren was politiek wel degelijk meer dan - overigens terechte - ontsteltenis over een gemanipuleerde nazi-foto.

Het tweede gevaar is dat we het gewoon worden dat ook in de politiek waardigheid en fatsoen verdwijnen. Uiteraard is politiek een harde stiel en kan het er hevig aan toe gaan, maar net daarom blijft het belangrijk dat in een parlement op een beschaafde manier ruimte wordt gegeven aan het meningsverschil, zodat uit die botsing van ideeën niet alleen veel hitte maar ook nu en dan wat licht kan ontstaan.

Het grote verschil tussen Theo Francken en zijn voorgangster Maggie De Block zit in de woorden waarmee ze hun beleid uitleggen.

Woorden zijn namelijk nooit onschuldig in de politiek. Zo is er veel continuïteit tussen de manier waarop Francken Asiel en Migratie aanstuurt en de manier waarop zijn voorgangster, de liberale Maggie De Block, dat deed. Ook zij maakte komaf met de beelden van kamperende vluchtelingen aan het Noordstation. Het grootste verschil tussen de twee zit in de woorden waarmee ze dat beleid uitleggen. De Block deed haar werk zwijgzaam, wat gezien de moeilijke maar onvermijdbare beslissingen om mensen het land uit te zetten, best wel gepast is. Francken heeft een andere stijl en deelt op Twitter mee hoeveel mensen hij het land heeft uitgezet en gebruikte de hashtag #opkuisen. Sommigen kunnen daaar triomfalisme in ontwaren en eigenlijk zou alleen al de kans op die lezing moeten volstaan om dergelijke woorden niet te gebruiken.

Francken speelt op die manier twee rollen. Enerzijds voert hij een beleid dat door de andere regeringspartijen wordt gesteund en geen radicale breuklijn creëert. Maar tegenover die continuïteit in de daden staat een provocerende communicatie die normaal gezien niet door de regeringsleden maar door de partijvoorzitters wordt gehanteerd. De regering bestuurt voor heel het land, terwijl een partijvoorzitter de taak heeft de politieke ideeënstrijd te winnen. In die zin had premier Charles Michel gelijk zijn staatssecretaris tot de orde te roepen.

De N-VA en Ecolo zijn niet de enige die al eens uit de bocht gaan. Het probleem zit diep ingeworteld in de meeste partijen, onder meer in hun socialemediastrategieën. Daarom zal het gebrek aan hoffelijkheid wellicht niet snel verdwijnen. Maar net daarom blijft het belangrijk te blijven zeggen dat dat echt geen goede zaak is.