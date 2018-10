Zowel de Vlaamse als de federale regering dreigt herinnerd te worden voor hun geknoei met politieke benoemingen.

Toen de N-VA in januari 2013 aan zet kwam om een gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen voor te dragen, koos ze niet voor iemand uit de eigen partij maar voor Jan Briers van het Festival van Vlaanderen. ‘We willen een gouverneur van en voor Oost-Vlaanderen, niet van en voor een politieke partij’, luidde het toen.

Een kleine zes jaar later, nu Jan Briers met pensioen gaat, heeft de Vlaamse regering zich vastgereden in zijn opvolging. De bedoeling was te breken met de decennia oude traditie waarbij christen-democraten, liberalen en socialisten de gouverneursposten onder elkaar verdeelden. Voortaan zou er een transparante en objectieve procedure komen.

Het niet invullen van topjobs kan niet. Ofwel zijn ze onbelangrijk, ofwel neemt de regering haar verantwoordelijkheid niet.

Niet dus, want die procedure zet de Vlaamse regering meteen onder hoogspanning omdat niet elke regeringspartij zich kan vinden in de kandidaat die als beste uit de selectie komt. Die kandidaat is Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst. Voor Open VLD, die Kamerlid Carina Van Cauter graag op de gouverneurspost wil, kan dat niet.

De Vlaamse regering is in de slechtste van twee werelden beland. Ofwel geef je openlijk toe dat een benoeming op basis van politieke criteria gebeurt. Dat is vaak zelfs legitiem. In de politiek gaat het om het bezetten van de stoelen van de macht om dan beleid te voeren. De andere optie is dat een job puur uitvoerend is en los moet staan van de politiek. Dat was het doel van de objectieve en transparante procedure, die nu strandt omdat ze niet strookt met de politieke ambities van alle regeringspartijen.

Ook de federale overheid zit met benoemingen in de knoei. Bij het beursgenoteerde Bpost, dat door woelige wateren vaart, staan drie zitjes in de raad van bestuur al maanden leeg omdat CD&V en de N-VA elkaar blokkeren. Bij de FPIM, de overheidsholding boven Belfius en het belang in Bpost en BNP Paribas, is het al maanden wachten op een directiecomité en is vanaf volgende week ook de stoel van topman Koen Van Loo leeg.

Veel heeft te maken met een grotere stoelendans. De regering moet al tien maanden een Belgische ondervoorzitter voor de Europese Investeringsbank afvaardigen, een job waarvoor de N-VA-ministers Philippe Muyters en Johan Van Overtveldt genoemd werden. Ook de race voor het voorzitterschap van de energieregulator CREG en het vicegouverneurschap van de Nationale Bank liggen open.