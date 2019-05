De Britse politiek laat zich momenteel samenvatten in één woord: potsierlijk. Lachwekkend, ware het niet zo dramatisch.

De manier waarop Theresa May zich vastklampt aan het premierschap is niet alleen potsierlijk, het heeft ook iets tragisch. Voor de vierde keer met hetzelfde plan naar het parlement trekken bleek uiteindelijk de stap te veel. De premier kan nu zelfs niet meer rekenen op haar eigen kabinet. Haar ontslag is een kwestie van uren of dagen en maakt de brexitknoop nog wat ingewikkelder.

Zelfs als ze snel haar aftreden aankondigt, duurt het nog tot de zomer vooraleer een opvolger klaarstaat. En dan komt misschien, heel misschien, meer zicht op het verdere verloop van de saga. Er is dan veel tijd verloren. Op die manier komt immers de deadline van 31 oktober snel in zicht.

Boze kiezers

Even potsierlijk is Nigel Farage, die met zijn Brexitpartij ongetwijfeld de Europese verkiezingen zal winnen en daardoor het Britse politieke systeem nog verder zal ondermijnen. Farage speelt perfect in op kiezers die boos zijn omdat de politici er niet in geslaagd zijn de uitslag van een referendum om te zetten in realiteit. Farage mag dan een clown zijn, hij zal met zijn partij een ruim deel van de Britse zitjes in het Europees Parlement inpalmen en daar nog goed voor vergoed worden ook. Niet slecht voor iemand die zo snel mogelijk uit de EU wil.

De politieke schade die de aanpak van de brexit heeft veroorzaakt, is niet te overzien.

Ook het Europees Parlement zit met een probleem: wat met de Britse vertegenwoordigers? Gaan de fracties hun getalsterkte meten met of zonder Britten, mogen ze mee onderhandelen? Mogen ze meedraaien in de carrousel van de topbenoemingen of niet? Door het verlengen van de brexitdeadline heeft Europa een stukje van de problemen geïmporteerd.

De optie van een harde brexit komt weer in zicht. Als May weg is, valt te bezien wie haar opvolger wordt. Farage zal zijn electorale kracht uitspelen om extra druk te zetten voor een harde brexit zonder enig akkoord. Het Britse parlement heeft dan wel tegen een harde brexit gestemd, maar het heeft helaas nog geen begin van een antwoord gegeven wat het dan wel moet zijn.

Schade

De politieke schade die de potsierlijke aanpak van de brexit heeft veroorzaakt, is niet te overzien. De twee grootste partijen, de Conservatieven en Labour, zijn ernstig gespleten. Bovendien heeft de aanpak het land nog dieper verdeeld. Zeker in het scenario van een harde brexit is een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid een bijna-zekerheid. Een grote meerderheid van de Schotten wil immers in de Europese Unie blijven.

Europa mag de brexitdeadline van 31 oktober niet nog eens verlengen. Dat zou de schade alleen nog groter maken.

Potsierlijk staat voor ‘zo raar dat je erom moet lachen’. Wat ze de voorbije maanden aan de andere zijde van het Kanaal hebben gepresteerd, past perfect in die omschrijving. Maar het gaat niet om een komedie, maar om een drama. De puinhopen van de brexit hebben al veel slachtoffers gemaakt.