De OESO wees er ons gisteren nog eens op dat we behalve de staatsschuld nog twee schulden buiten de balans hebben staan: die van de vergrijzing en die van het klimaat.

Een van de interessantere denkoefeningen om de stevigheid van een nieuw project of een organisatie te testen is de pre mortem. Beeld je even in dat alles is mislukt. En denk dan na hoe dat is kunnen gebeuren. Het resultaat van die denkoefening leidt je naar de zwakke plekken van je huidige projecten of organisatie.

Het rapport dat de OESO, de denktank van de rijke landen, gisteren publiceerde over België leest als zo'n pre mortem. In de doorlichting doemt het spookbeeld op van een land dat de nu al hoge staatsschuld nog ziet verdubbelen en onmachtig wordt om met die last op de schouders nog vooruit te gaan.

Het loont de moeite om te zien hoe het zo fout kan lopen. De analyse begint met de hoge staatsschuld van nu. Daar komen twee schulden bij die buiten de balans staan en dus niet zichtbaar zijn in de boekhouding, ook al zullen ze ons de komende jaren tot uitgaven dwingen. De eerste is de vergrijzing, die de overheidsuitgaven voor de pensioenen en de ziekteverzekering omhoog stuwt. De tweede is de klimaatverandering en alle investeringen die nodig zijn om ze tegen te gaan of ermee te leren leven.

België is een land dat niet werkt. En waar niet genoeg wordt gewerkt.

Aan die giftige cocktail voegt de OESO een reeks ingrediënten toe. De productiviteit van de werkende Belgen die niet meer stijgt zoals vroeger. De te grote groep vijftigplussers en migranten die geen job heeft. En te veel mensen die dagelijks vast zitten in het verkeer, doorgaans op weg naar en van hun werk. We zijn een land dat niet werkt. En waar niet genoeg wordt gewerkt.

Het is makkelijk wat meewarig te doen over hoe vanuit de OESO-toren in het chice 16de arrondissement in Parijs de diagnose van België wordt gemaakt, maar ze blijft nodig en is daarom welkom. Ze staat in schril contrast met de kortzichtigheid waaraan de Belgische politiek ten prooi is gevallen sinds de verkiezingen van 26 mei.

De reden ligt in een laatste ingrediënt waar het OESO-rapport niets over zegt: de crisis in de Belgische politiek. Het is makkelijker staatsman te zijn als je 3 procent van de stemmen kan verliezen nog altijd een kleine 30 procent overhoudt. Met zowel de christendemocraten, de socialisten als de liberalen op hun laagste score sinds 1945 wordt dezelfde oefening in staatsmanschap een existentiële gok. Dat die laatste woorden geen theoretische spielerei zijn, bewijst de klap waarmee de Fransen drie jaar geleden hun Parti Socialiste van de kaart veegden.