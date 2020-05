Prestigebusiness

Alles wijst erop dat de coronaschok de paleisrevolutie bij Anderlecht heeft versneld. Omdat wie vandaag voor iets wil betalen, méér macht heeft dan vroeger.

Niet dat het gebeurde, verbaasde donderdag velen, wel de snelheid waarmee het gebeurde. Marc Coucke is niet langer voorzitter bij Anderlecht, maar ruimt plaats voor Wouter Vandenhaute. Samen met clubcoryfee Vincent Kompany investeert hij in de ploeg.

Het is een paleisrevolutie die haar eigen dynamiek kent, maar het lijkt aannemelijk dat de coronacrisis ze heeft versneld. Al voor de intrede van Coucke was Anderlecht een bedrijf in moeilijkheden. In het boekjaar 2018-2019 zag de club de omzet met 18 procent dalen, de kosten licht stijgen en het nettoverlies verviervoudigen.

Het enige wat wél draaide, waren de inkomsten uit de commerciële dagelijkse werking: sponsoring, merchandising, vips en horeca op matchdagen. Dat herstelplan ligt nu in de lappenmand. Inkomsten uit tickets, vips en horeca zijn weggevallen omdat er geen wedstrijden zijn. Sponsors kunnen zonder die matchen hun potentiële klanten niet bereiken.

Bij Anderlecht is in de beste voetbaltraditie een gevecht losgebarsten tussen de miljonairs die de club in handen hebben.

Corona heeft met andere woorden de kwetsbaarheid van een businessmodel blootgelegd. Meer in het algemeen draait het Belgische topvoetbal op transfergelden - waar we een exportland zijn - en op televisiegeld. Naarmate deze crisis erin hakt, zullen de prijzen voor transfers zakken. Het Zwitserse CIES Football Observatory vreest een daling van meer dan een kwart. Als de wedstrijden niet op de normale manier kunnen hernemen, dringt zich de vraag op of de mediawereld de tv-rechten wil heronderhandelen. Hetzelfde geldt voor de sponsordeals.

Zo bekeken is Anderlecht een van de talloze bedrijven die op dit moment op zoek zijn naar extra kapitaal om te overleven in een wereld die niet snel weer wordt wat ze was. In dat opzicht hoort Anderlecht thuis in het illustere rijtje van Brussels Airlines, Le Pain Quotidien, E5-mode en de modegroep FNG.

Het toont niet alleen hoe breed de coronaschok nazindert, maar ook over welke grillige wegen de reddingsoperaties lopen. Brussels Airlines klopt aan bij de overheid. Le Pain Quotidien en FNG bij private financiers. Bij Anderlecht daarentegen is in de beste voetbaltraditie een gevecht losgebarsten tussen de miljonairs die de club in handen hebben. Het is veelzeggend dat Coucke zegt 'een ambitieuze aandeelhouder' te blijven en dat Kompany en Vandenhaute daarbovenop investeren. Daardoor gebeurt bij Anderlecht wellicht waar veel andere bedrijven op dit moment van dromen: er stroomt extra geld binnen.