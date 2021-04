De begrotingsteugels moeten stilaan weer strakker worden gespannen. Prettig is dat niet, wel noodzakelijk.

Het belangrijkste obstakel waarmee politici worden geconfronteerd als ze beleid willen voeren en hun ambitieuze plannen realiseren, is de budgettaire beperking. De financiële middelen die ze kunnen inzetten, zijn niet onbegrensd. Ze moeten keuzes maken. En dat is moeilijk.

In pandemietijden hebben de overheden, ook in ons land, zich daar weinig zorgen over moeten maken. Met instemming van economen en onder goedkeuring van de Europese Commissie mocht de budgettaire kraan worden opengedraaid. Als het brandt, moet je blussen en mag je niet kijken op de hoeveelheid bluswater.

Zodra de crisis bedwongen is, verdwijnt echter het argument voor de overheden om ongeremd geld te blijven uitgeven. Dat keerpunt komt in zicht. De Hoge Raad van Financiën is de pretbederver. Hij beveelt de regeringen in ons land aan vanaf volgend jaar aan te knopen met een ‘normaler’ begrotingsbeleid.

De coronacrisis heeft de Belgische overheidsfinanciën zwaarder uit koers geslagen dan in de buurlanden, waarschuwde de Europese Centrale Bank pas. Onze vertrekpositie was al minder goed. Het is ook onvoorzichtig erop te rekenen dat België zijn staatsschuld spotgoedkoop kan blijven financieren, waarschuwt de Hoge Raad.

Nu de inflatie opnieuw de kop opsteekt, kruipt de rente weer hoger. Het samenspel van een aanzienlijk begrotingstekort, een hoge schuld en een klimmende rente bedreigt de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën. Er is maar één manier om die situatie te ontmijnen: het begrotingstekort terugdringen.

De ervaring leert dat de politici in ons land het economisch gevaar van ontsporende overheidsfinanciën minimaliseren en alleen in actie schieten onder externe druk. Zoals van Europa, dat slechte begrotingsleerlingen kan sanctioneren. In pandemietijden heeft de Europese Commissie de gele en rode kaarten op zak gehouden. Maar als de crisis voorbij is, zullen de spelregels weer strikter worden toegepast.

Regels herschrijven

Of niet. Frankrijk, evenmin de beste leerling van de klas, wil de Europese begrotingsregels uit 1992 herschrijven als het volgend jaar voorzitter van de Europese Unie is. ‘De wereld is veranderd’, klinkt het.

De normen voor het begrotingstekort en de overheidsschuld kwamen er om te voorkomen dat te uiteenlopende ontwikkelingen tussen de eurolanden de eenheidsmunt uiteen zouden doen spatten. Maar, luidt het, in sommige eurolanden zijn het begrotingstekort en de overheidsschuld nu beperkt, in andere heel hoog, en dat vormt geen probleem.

Inderdaad. Omdat de ECB ongeziene middelen inzet om de rente in alle eurolanden kunstmatig laag te houden. Kan en zal de ECB dat eeuwig blijven doen? Die aanname is gevaarlijk. Want de wereld verandert.