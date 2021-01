De nerveuze discussie over het vaccinatiebeleid verdient meer mildheid. Zowel snelheid als voorzichtigheid redt mensenlevens. Het lastige is dat een evenwicht tussen beide nodig is.

Collectieve emotie is een wispelturig monster. Een half jaar geleden hadden weinigen vermoed dat we vandaag al coronavaccins zouden kunnen prikken. De overheersende vraag was toen of dat vaccin wel veilig zou zijn, want het ging toch zo snel. Vandaag gaat het publieke debat over de vraag waarom het niet sneller kan. En of onze overheid in gebreke blijft door haar traagheid.

Het lijkt de politieke discussie van deze week te zijn: hoe kan het toch dat de federale regering twee weken geleden aangaf dat de vaccinaties sneller konden, terwijl ze daarna toch stokten. De producent Pfizer vertraagde leveringen, de Vlaamse regering wil geen tweede ramp in de woon-zorgcentra en wil zeker zijn dat iedereen die een eerste spuit kreeg ook de tweede tijdig krijgt. En plots stokten ook de plannen om sneller dan eerst gepland ook het zorgpersoneel te vaccineren.

Risico

Nuchter bekeken is dit de moeilijkheid: iedere dag mensen niet vaccineren kost mensenlevens. Maar te snel vaccineren, waardoor er plots een productieschok ontstaat die verhindert dat de tweede spuit tijdig wordt gezet, kost ook mensenlevens. Op dit moment worden de alleroudsten in België gevaccineerd, omdat ze de kwetsbaarste groep vormen. Om diezelfde reden mag best wat voorzichtigheid aan de dag worden gelegd.

Wie opkijkt naar de landen waar snel wordt gevaccineerd, zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, moet ook beseffen dat die landen een risico nemen. Als het verkeerd loopt, krijgen veel mensen de eerste prik, maar niet de tweede. Als het goed loopt, is de bevolking sneller veilig.

Tussen de twee uitersten - snel zonder vaccins in de frigo en traag met alle tweede vaccins in de frigo - ligt een tussenweg. Maar die heeft als nadeel dat er wat stop-and-go is voor degenen die wachten op een prikje. Op dit moment is dat het zorgpersoneel.

Mildheid

Kunnen we sneller gaan? Uiteraard. Maar dan moet diegene die dat beslist ook het leiderschap tonen om te melden dat de risico's toenemen. In een land met veel regeringen, die in de hiërarchie der rechtsnormen allemaal naast elkaar staan, is zo'n leiderschap lastig. Het Belgische systeem moedigt net het omgekeerde aan: zeggen hoe goed je het doet en bij de minste tegenslag wijzen op je bevoegdheidsbeperkingen.

Gezien de Belgische traditie van risicoaversie - we vragen de overheid alles op te lossen - is de strategie om met voldoende buffers te werken niet zo eigenaardig. Ze creëert wat traagheid, maar levert ook wat voorzichtigheid op die in de woon-zorgcentra op zijn plaats is.

Het neveneffect daarvan is het nerveuze debat over de snelheid van de vaccinaties. Het is te begrijpen, omdat het perspectief op de coronaverlossing weer wat voor ons uit is geschoven. Het wordt allemaal eerst strenger voor het soepeler kan.