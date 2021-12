Prioriteitendebat

Na de miljardensteun om de coronaschok op te vangen is een strakker kerntakendebat binnen de overheid nodig. Dat moet betekenen dat als iets echt prioritair is, iets anders het iets minder is.

Als de regering niet kiest, zullen we zelf kiezen. Dat is de boodschap die de top van het openbaar ministerie uitstuurt naar aanleiding van het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan, waarin de zeven prioriteiten voor de komende drie jaar staan opgelijst. Eigenlijk hebben we niet de luxe en de middelen om zeven prioriteiten te kunnen hebben, luidt de uitleg.

De klacht komt boven op een hoge berg andere. Er zijn al jaren genoeg redenen om niet altijd trots te zijn op Justitie. Processen duren onredelijk lang, met de uitspraak over Lernout & Hauspie eerder deze maand als recentste uitwas. Gevangenisstraffen worden niet altijd uitgevoerd, al ligt een plan op tafel om daar met detentiehuizen iets aan te doen.

De vraag naar meer middelen voor de prioriteiten ligt echter moeilijker. Een belangrijke reden daarvoor ligt in het budget zelf. België spendeert ongeveer even veel aan justitie als onze buurlanden, leerde een studie van de Nationale Bank in september nog. Dat betekent dat het niet louter aan geld kan liggen. In Nederland liep de afwikkeling van de Fortis-zaak bijvoorbeeld een stuk vlotter dan in België.

De gedachte dat de factuur moet kloppen, die al nooit erg overheersend was, lijkt sinds de coronapandemie compleet verdwenen.

Doorgaans is de kritiek op België dat we eerder te veel prioriteiten stellen dan te weinig. De Belgische overheid doet bijzonder veel dingen tegelijk, maar spendeert helaas niet altijd voldoende tijd en aandacht aan wat ze echt goed moet doen. Justitie behoort tot die laatste categorie.

Maar opnieuw: aangezien het justitiebudget niet echt afwijkt van dat in onze buurlanden, mag best wel wat aandacht gaan naar de vraag hoe we dat geld dan gebruiken. En of we het wel op de beste manier inzetten. Voor zomaar extra budget wordt vrijgemaakt, moet eerst op die vraag een grondiger antwoord komen.

Van op wat afstand bekeken is er iets fundamentelers aan de hand met de Belgische overheid. De gedachte dat de factuur moet kloppen, die al nooit erg overheersend was, lijkt sinds de coronapandemie compleet verdwenen.

Klimaatfactuur

Na wekenlange begrotingsonderhandelingen in elke regering van het land steeg in oktober de gezamenlijke overheidsschuld in plaats van te dalen. In de klimaatstrijd durft niemand de factuur op tafel te leggen die nodig is om het doel te bereiken. De politievakbonden blokkeerden eerder deze maand dag na dag het verkeer om een loonsverhoging af te dwingen. Ook nu is opnieuw de boodschap dat als de belastingbetaler een betere Justitie wil, hij daarvoor meer moet betalen.

In Nederland is een minister van Financiën een held als hij zuinig is, legde Jeroen Dijsselbloem - die het jarenlang was - ooit in een interview uit. 'Dat vinden mensen prettig. De Nederlanders redeneren: het is ons geld.'