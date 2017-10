Facebook kan zich niet langer verschuilen achter zijn Ierse hoofdkwartier als het om nationale privacyregels gaat, stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.

Het advies van advocaat-generaal Yves Bot is niet bindend, maar in de meeste gevallen volgt het Hof wel het advies. In dat geval zit Facebook met een serieus probleem. Want dat betekent dat in alle lidstaten van de Europese Unie rechtszaken door de nationale privacycommissies aangespannen kunnen worden. Het argument dat Facebook enkel verantwoording moet afleggen aan de Ierse regelgeving omdat Facebook daar gevestigd is, gaat niet langer op.

Het advies kwam er in een zaak tegen een Duits opleidingsbedrijf dat via een ‘fanpagina’ van Facebook informatie verzamelde van gebruikers op een manier die niet geoorloofd is volgens de Duitse wetgeving. Op een prejudiciële vraag van de Duitse rechtbank antwoordde de advocaat-generaal nu dat de Duitse privacycommissie wel degelijk het recht heeft om een zaak aan te spannen.

Het advies is verregaand omdat Facebook niet langer op zijn ‘Iers paspoort’ kan rekenen om in Europa naar eigen inzicht en volgens Ierse regels te hengelen naar informatie van zijn gebruikers.

Het advies is een opsteker voor de Belgische Privacycommissie die voor een rechtbank eveneens bepaalde praktijken van Facebook die in strijd zijn met de Belgische wetgeving aanvecht. Het advies bevestigt in ieder geval indirect dat de Belgische rechtbank bevoegd is in deze zaak.

Facebook ligt niet alleen overhoop met de Duitse en de Belgische regulatoren, ook hun Franse en de Spaanse collega’s hebben al een zaak aangespannen.

Het illegaal verzamelen van gegevens moet kunnen worden aangevochten in het land waar de inbreuk plaatsvindt.

De zaak werpt ook een ander licht op de nieuwe Europese regelgeving over gegevensbescherming die in mei volgend jaar van kracht wordt. Die regels maken het multinationals als Facebook juist gemakkelijk om via een ‘one stop shop’ de hele Unie te bestrijken. Grote multinationals kiezen als hun Europese vestiging een land dat fiscaal aantrekkelijk is en dat bovendien een soepele regelgeving heeft. Dat is wat Ierland voor informaticabedrijven biedt. Facebook zit daar niet toevallig. Dat betekent ook dat de nieuwe regelgeving de macht van de nationale regulatoren aan banden legt, want in die regelgeving wordt het agentschap van de vestigingsplaats inderdaad de leidende regulator.

De advocaat-generaal merkt in zijn advies op dat de nieuwe wetgeving nog niet van kracht is voor deze zaken. Daardoor is de toepassing van verschillende nationale wetgevingen ook mogelijk.

Het advies maakt ook duidelijk dat het afdwingen van hogere privacystandaarden geen eenvoudige zaak is. Uiteraard heeft een bedrijf als Facebook graag één wetgeving, die niet al te streng is, voor heel Europa. Maar daartegenover staat het gevaar dat de regelgeving uiteindelijk de laagste gemene deler wordt.

Privacy is in deze digitale tijden een duur goed. Het is een pasmunt voor het gebruik van bepaalde diensten. Wie zijn privacy opgeeft, kan ‘gratis’ van die diensten gebruikmaken. Maar privacy is niet gratis, het is een kostbaar goed voor de techgiganten die er ruimschoots hun voordeel mee doen. Als dat gebeurt met wederzijdse toestemming, is dat voor de rekening van de gebruiker zelf. Maar het illegaal verzamelen van gegevens valt niet te verdedigen. Deze inbreuk zou in alle omstandigheden vervolgd moeten kunnen worden, en bij voorkeur in het land waar de inbreuk plaatsvindt en niet bij een regulator die het bedrijf heeft uitgekozen.