Properdere auto's

Het is goed dat druk wordt gezet op de autobouwers om minder vervuilende wagens te produceren. Want uit eigen beweging zullen ze dat niet doen.

De autoconstructeurs in Europa zijn niet opgezet met de eis van het Europees Parlement om de CO2-uitstoot van hun nieuwe wagens tegen 2030 met 40 procent te verlagen. Evenmin zijn ze te spreken over de eis dat tegen datzelfde jaar een derde van de verkochte auto’s elektrisch aangedreven is.

Het is nochtans verdedigbaar dat ze worden aangemaand sterker in zetten op de bouw van properdere wagens. Uit eigen beweging zullen ze dat niet gauw doen, omdat het geen krachtig verkoopargument is. De meeste autokopers willen een wagen die er goed uitziet, die niet te klein is, die sportieve prestaties levert en toch zuinig is, die veilig is en betaalbaar.

Over de mate waarin de auto vervuilt, malen ze niet, tenzij dat een grote invloed heeft op de taksen die ze moeten betalen. Voor de individuele automobilist is schone uitstoot geen grote bekommernis. Maar de zorg om zuiverdere lucht en de vermindering van schadelijke broeikasgassen staat maatschappelijk wel hoog op de agenda. Daarom moet de overheid normen opleggen. En die mogen best ambitieus zijn.

Het Europarlement heeft de lat hoog gelegd. Het is niet evident voor de Europese autobouwers die strenge normen tegen 2020 te halen. Ze vrezen daardoor een belangrijk concurrentienadeel tegenover sommige Aziatische constructeurs die een pak verder staan met de productie van schone wagens. De automerken kunnen wel zoeken naar nieuwe technologieën om de CO2-uitstoot van hun wagens te verminderen, maar niets garandeert dat ze de normen halen. En als ze falen, riskeren ze hoge financiële boetes.

Lastiger is nog de verplichting om het wagenpark elektrisch te maken. Want dat is iets waar ze zelf niet zoveel greep op hebben, maar waarvoor ze afhankelijk zijn van de autokopers. En die lopen voorlopig niet storm voor elektrische wagens, wegens de hoge prijs, de beperkte rijafstand en de schaarse oplaadmogelijkheden.

Langs de andere kant, als de Europese autobouwers er onder druk van de strengere uitstootnormen in slagen minder vervuilende wagens te bouwen en betere elektrische auto’s, versterkt dat hun internationale concurrentiepositie. Want wereldwijd klinkt de vraag naar properdere auto’s. Elke stap die de Europese constructeurs in die richting zetten, speelt in hun voordeel.

Toch kan het niet de bedoeling zijn om de lat voor de auto-industrie, een belangrijke economische sector in Europa en een verschaffer van heel wat werkgelegenheid, zo hoog te leggen dat ze er onmogelijk over kan. De europarlementsleden hebben makkelijk praten vanuit hun fauteuils in Straatsburg, maar het ontbreekt hen wel eens aan realiteitszin. De doelstelling mag ambitieus zijn, maar ze moet haalbaar zijn. De verzuchtingen en opmerkingen van de auto-industrie mogen niet zomaar worden weggewuifd.