Quelle tristesse.

Het zou te ver gaan om het ontslag te eisen van Vlaams minister-president Jan Jambon na de dood van de Slovaak Jozef Chovanek. Maar het maakt er het gevoel van schaamte en tristesse niet minder om.

De keren dat een ontslag in de Wetstraat echt een boodschap had, was als ministers het zelf beslisten, zonder overweldigende druk van buitenaf. Louis Tobback na de dood van Semira Adamu. Johan Vande Lanotte en Stefaan De Clerck na de ontsnapping van Dutroux.

Telkens was de ministers in kwestie geen persoonlijke fout aan te wrijven, maar telkens kwamen de geloofwaardigheid van hun leiderschap en de instelling die ze leidden in het gedrang. 'Politieke verantwoordelijkheid nemen' was in die omstandigheden een uitlaatklep voor de collectieve schaamte en colère die over het publieke ambt was ontstaan: de minister steekt de pluimen op zijn hoed als het goed gaat, en vertrekt als het een zootje blijkt.

De dood van de Slovaakse dertiger Jozef Chovanek is tegen die achtergrond complexer. Jan Jambon (N-VA), wiens kabinet gebrieft werd over het tragische incident maar zich 'niets kan herinneren', is al anderhalf jaar geen federaal minister van Binnenlandse Zaken meer. Het wordt een bizar signaal als de Vlaamse regering een wissel moet ondergaan omdat twee jaar geleden in de federale regering iets fout is gelopen.

Wat overblijft, is een extra knauw in de geloofwaardigheid van de Belgische politiek, die wat dat betreft geen overschot heeft. Vier keer al zochten de PS en de N-VA een regeringsakkoord. Donderdag startte een tweede poging om een paars-groene Vivaldi-coalitie in de steigers te zetten. We zijn 15 maanden na de verkiezingen van mei 2019 en meer dan 20 maanden na de val van de regering-Michel.

Wat overblijft, is ook een knauw in de politieke geloofwaardigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon. Na de aanslagen in Brussel en Zaventem genoot hij aanvankelijk zelfs in Franstalig België aanzien met zijn aanpak van de strijd tegen terreur. Die politieke erfenis werd al besmeurd toen bleek dat België een kans had laten liggen om in 2015 een van de terroristen op te pakken die later de aanslag in Zaventem zouden plegen. Ze is nu verder besmeurd. Het belangrijkste moment van de politieke rentree dreigt voor Jambon nu de zitting in de Kamer van volgende week te worden, niet zijn beleidsverklaring van volgende maand in het Vlaams Parlement.

Niemand heeft ontslag genomen. En naar de politieke traditie van de Wetstraat hoeft dat zelfs niet, tenzij vrijwillig. Maar het gevoel van schaamte is er niet minder om. Een Europese burger is in een Belgische cel na zwaar politiegeweld omgekomen, waarbij een agente de Hitlergroet bracht. Het onderzoek ging nergens naartoe, de beelden zijn pas twee jaar na datum opgedoken en de bevoegde minister is gebrieft, maar herinnert zich niets meer. Ondertussen is iedereen in de Wetstraat al een station verder. Jambon is minister-president. Zijn toenmalige kabinetschef Joy Donné is federaal parlementslid.