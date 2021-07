Radicaal klimaatplan, radicale politieke test

Na het 'radicale' klimaatplan van de Europese Commissie dient zich een al even radicale politieke test aan: mag in naam van de klimaatstrijd de energiefactuur voor gezinnen stijgen?

'We hebben niet de luxe om deze transitie geleidelijk te maken', zei Europees commissaris Frans Timmermans woensdag over de klimaatplannen die de Europese Unie op tafel legt. 'We moeten radicaal zijn.'

Dat zijn de voorstellen van de Commissie ook. Het is de bedoeling de klimaatkosten van de CO 2 -uitstoot door te rekenen waar het voelbaar kan worden: aan de pomp, in vliegtuigtickets of in de kosten om online bestelde goederen te verschepen. Ergens moet het ook voelbaar worden, als iets moet veranderen.

Het lastigst wordt wellicht de prijs van stookolie en gas. De voorbije decennia is in Vlaanderen de energiefactuur uitgegroeid tot het politieke equivalent van een stroomkabel. Wie haar aanraakt, dreigt een schok te krijgen. En dus blijft iedereen ervan af.

De Vlaamse regeringen-Leterme en -Peeters durfden de kostprijs van de groenestroomcertificaten niet door te rekenen in de energiefactuur en verstopten ze als verborgen schuld bij de intercommunales. De regering-Bourgeois had wel de moed ze door te rekenen via een belasting, wat leidde tot het ontslag van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom. Om de gevoeligheid nog eens te duiden: de Turteltaks ging om een extra heffing van gemiddeld slechts 100 euro per gezin per jaar.

Een variant daarop is de discussie over de digitale elektriciteitsmeter met terugdraaiende teller, die er vooral niet toe mag leiden dat ook maar iemand geld verliest. Het leidde al tot juridisch avontuurlijke beslissingen, waar in het voltallige Vlaams Parlement niemand tegen was.

Een gelijkaardig beeld komt naar voren uit een bloemlezing van de verkiezingsprogramma's van de Vlaamse partijen uit 2019. Groen wilde de elektriciteitsfactuur doen dalen via Europees geld, nucleaire bijdragen en minder fossiele subsidies. De socialisten, de PVDA en het Vlaams Belang pleiten ervoor de btw op energie te verlagen. Open VLD wilde alle kosten die niets met energie te maken hebben uit de elektriciteitsfactuur. Geen enkele Vlaamse partij durfde te suggereren dat voor gezinnen om klimaatredenen misschien de factuur ook kan stijgen.

'We houden de energiefactuur van onze gezinnen en bedrijven onder controle', staat in het regeerakkoord van de federale regering. Er werd al verduidelijkt dat eventuele meerkosten voor de kernuitstap zullen worden gecompenseerd in de factuur. En ook de Vlaamse regering zegt in haar regeerakkoord dat ze de klimaatinspanningen zal doen 'voor zover dit de energiefactuur voor burgers en ondernemingen niet verhoogt'.

Niets doen en van Vlaanderen een klimaatonvriendelijk Gallisch dorpje maken is geen optie.