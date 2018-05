Radicalisering

Het blijft gevaarlijk om grote conclusies over de schietpartij in Luik te trekken. Maar één dringt zich op: we nemen onze veiligheid niet ernstig genoeg.

Een dag na de shock en de eerste rouw over de schietpartij in Luik komen stilaan de vragen naar het hoe en het waarom. Woensdag wezen steeds meer elementen erop dat de dader die twee politieagentes en een student doodschoot een geradicaliseerde moslim was. Uit de getuigenis van een schoonmaakster die na de drievoudige moord het pad van de dader in een atheneum kruiste, blijkt dat de man religieuze motieven had. Het parket bevestigt dat de man in de gevangenis in contact is gekomen met geradicaliseerde moslims. De terreurgroep IS eiste woensdagavond de aanslag op.

De Belgische gevangenissen zijn overbevolkt met gevangenen en onderbevolkt met cipiers.

Had de aanslag voorkomen kunnen worden? Het is een verontrustende gedachte dat uitgerekend in de gevangenis sommige criminelen radicaliseren. Net in de plaats waar ze worden opgesloten om de samenleving veilig te houden lijken sommigen de weg te vinden om nog meer onheil aan te richten.

Het probleem is niet nieuw. Deze krant meldde eerder dit jaar dat in 2017 in de Belgische gevangenissen gsm-toestellen binnen werden gesmokkeld die ook in handen vielen van terroristen en geradicaliseerde moslims. Brieven van radicale organisaties aan gevangenen worden aan de gevangenisdeur tegengehouden, maar wie vrijkomt krijgt de post alsnog mee.

De kern van het probleem ligt helaas niet eens daar, maar zit veel dieper. En om die reden zitten radicale gevangenen vaak in dezelfde gebouwen als mensen met wie ze beter niet in aanraking komen, en is er te weinig begeleiding om de verspreiding van radicale ideeën tegen te gaan.

Het is een perfect voorbeeld van wat economen het probleem van asymmetrische baten en kosten noemen, waarbij we elke dag een klein beetje winst boeken, tot we op één dag alle kosten in één keer incasseren. Die asymmetrische verdeling van winst en verlies maakt het moeilijker om rationele en heldere beslissingen te nemen.

Vertaald naar de gevangenissen: elke dag sparen we in België een klein beetje geld uit door te weinig te investeren in de penitentiaire instellingen. Zolang alles goed loopt, is dat winst. Tot het plots heel erg fout loopt en alle schade van die beslissing pijnlijk voelbaar wordt, omdat een gedetineerde drie mensen vermoordt.

Het is niet de enige en sluitende verklaring waarom in Luik kon gebeuren wat is gebeurd. Misschien had de dader niet zo makkelijk penitentiair verlof mogen krijgen. Misschien had hij de aanslag ook gepleegd als hij eerst zijn straf had uitgezeten. Misschien zijn in het dossier andere fouten gemaakt. Het is voorbarig daar al uitspraken over te doen.

Maar als van één conclusie zich wel al de contouren aftekenen, dan is het dat we in België te vaak wegkijken van de kosten die nodig zijn om een samenleving veilig te houden, zeker als die kosten moeten worden gemaakt op een plek waar we ze niet zien, zoals in gevangenissen.