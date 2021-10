Recticel grijpt naar zelfverminking als verdediging

Recticel grijpt naar zelfverminking om het ongewenste overnamebod van het Oostenrijkse Greiner af te weren. Het is een riskante strategie.

Het is een drastisch middel. Maar de raad van bestuur van Recticel is blijkbaar bereid erg ver te gaan om Greiner een blauwtje te doen oplopen bij de officiële lancering van zijn dit voorjaar aangekondigde bod - door Recticel en analisten als erg karig bestempeld. Nadat de zoektocht naar een witte ridder niets had opgeleverd, kondigde Recticel maandag aan een principeakkoord te hebben gesloten voor de verkoop van zijn divisie soepelschuim aan een Amerikaanse groep. Net die divisie maakte Recticel voor Greiner een aantrekkelijk ovenamedoelwit.

Recticel heeft bovendien een heel fraaie prijs bedongen voor die divisie. Daardoor creëert de operatie voor zijn aandeelhouders een pak meer waarde dan ze kunnen krijgen door in te gaan op het bod van Greiner. Op die manier heeft de raad van bestuur van Recticel een sterke troef in handen om de meerderheid van de aandeelhouders te winnen voor de deal.

Zonder de schop onder de kont van de Oostenrijkers was Recticel wellicht niet ijverig op zoek gegaan naar manieren om extra waarde te creëren voor de aandeelhouders.

De aandeelhouders van Recticel mogen Greiner dankbaar zijn. Want zonder de schop onder hun kont van de Oostenrijkers waren het management en de raad van bestuur van de Vlaamse schuimrubberproducent wellicht nooit zo ijverig op zoek gegaan naar manieren om extra waarde te creëren voor de aandeelhouders.

Of Recticel met de deal kiest voor een strategie die op termijn ook voor de groep zelf erg lonend is, zal moeten blijken. Het bedrijf krijgt met de verkoopprijs een hoop cash op zijn rekening. Maar het verliest een van zijn twee benen. De cash kan worden gebruikt om het andere been, de isolatiepoot, voort te versterken. Daar zit inderdaad muziek in, nu door de klimaatverandering en de energiecrisis sterker ingezet wordt op het isoleren van woningen en gebouwen. Maar het is een gok.

Om te weerstaan aan de druk van de aandeelhouders, die verwachten dat Recticel een deel van de verkoopsom aan hen uitkeert, zal het management met een overtuigende strategie moeten komen. En het na de amputatie nog slechts op één been steunende Recticel is met zijn overblijvende isolatiedivisie meteen een gemakkelijker overnameprooi geworden voor concurrenten die alleen daarin geïnteresseerd zijn. Twee jaar geleden kwam de Ierse bouwmaterialengroep Kingspan daarvoor al eens aan de deur kloppen.

Tegenzet

Greiner dreigt zijn slag niet thuis te halen, maar Recticel is nog niet van de Oostenrijkers verlost. Met een belang van 27 procent, dat ze kochten van de investeringsmaatschappij Bois Sauvage, blijven ze veruit de grootste individuele aandeelhouder. Dat kan hen een doorslaggevende stem geven, als later nog een keer over de toekomst van Recticel moet worden beslist.

