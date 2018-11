De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zijn een referendum over het beleid van president Trump. Daar koos hij zelf voor.

De inzet van de tussentijdse verkiezingen is groot. Het hele Huis van Afgevaardigden en 33 senatoren worden vandaag gekozen. De hamvraag is of president Donald Trump zijn meerderheid in het Congres kan behouden of niet. Het is gebruikelijk dat de Amerikaanse kiezer bij de ‘midterms’ de meerderheid van de president afneemt. De vraag is dan of het hele Congres Democratisch kleurt of niet.

De Amerikaanse president heeft voor de aanval gekozen. Hij heeft op een energieke wijze Republikeinse kandidaten ondersteund en persoonlijk een indrukwekkende campagne opgezet. Bovendien gebruikt hij handig de colonne migranten die op weg is naar de VS om een verkiezingsthema naar voren te schuiven dat bij zijn kiezers bijzonder gevoelig ligt. Daarmee hoopt Trump het electoraat te mobiliseren dat hem twee jaar geleden de overwinning bezorgde. De Democraten hebben eveneens het grote kanon bovengehaald. De gewezen president Barack Obama voerde tijdens de laatste dagen van de campagne een energieke tegencampagne.

Als de Democraten de Senaat en het Huis veroveren, volgt een open politieke oorlog.

Waar eindigt dit? De Amerikaanse kiezer is een weerbarstig beestje als het op peilingen aankomt. In 2016 gaf haast niemand Trump enige kans in de peilingen, maar hij won door ‘zekere’ Democratische staten van zijn toenmalige tegenstander Hillary Clinton af te snoepen. Trump mag dan minder stemmen gehaald hebben dan Clinton, het Amerikaanse kiesstelsel zit nu eenmaal zo in elkaar.

Volgens een ruime consensus zouden de Republikeinen hun nipte meerderheid in de Senaat behouden of zelfs uitbreiden. De verwachting is ook dat de Democraten in het Huis de meerderheid veroveren. Daarvoor moeten ze wel 23 zetels van de Republikeinen afsnoepen. Het wordt wellicht kantje boord. Door de onbetrouwbaarheid van de Amerikaanse peilingen blijft het wachten tot het tellen van de stemmen afgerond is om over de uitslag zekerheid te hebben.

Verschillende scenario’s tekenen zich af. Als de Democraten het Congres veroveren, is het open politieke oorlog en kan vrij snel een afzettingsprocedure op gang geschoten worden. Dat gebeurde bij Bill Clinton toen de Republikeinen de meerderheid hadden.Dat scenario is onwaarschijnlijk. Bij een gedeelde meerderheid, het Huis voor de Democraten en de Senaat voor deRepublikeinen, valt het politieke leven stil. Trump kan geen wetgevende initiatieven lanceren, maar de Democraten evenmin omdat ze dan op het ‘njet’ van de Senaat stoten. Als Trump zijn meerderheid in het Congres houdt, zal dat hem een stevige boost geven en hem nog driester maken.

In alle scenario’s zal Trump zijn herverkiezing in 2020 voorbereiden vanaf de dag na de tussentijdse verkiezingen. Zijn kansen liggen goed, want bij de Democraten is er nog niemand die een grote uitstraling heeft en het leiderschap van de oppositie kan opeisen. Clinton won destijds met moeite van de linkse senator Bernie Sanders. En een linksere trend zet door bij de Democraten, als antwoord op de verrechtsing onder Trump.