Regie kwijt

De regeringen van dit land zijn de regie in het bestrijden van de coronacrisis compleet kwijt.

Regeren is vooruitzien. Maar in de aanpak van de corona-epidimie, vooral om een tweede golf te vermijden, lopen de regeringen van dit land achter de feiten en de gebeurtenissen aan.

Maandag is er opnieuw een Veiligheidsraad. Die komt er sneller dan was gepland. Onder druk van de omstandigheden, de publieke opinie en de wetenschappelijke experts. Ook omdat de maatregelen van de vorige Veiligheidsraad van afgelopen donderdag pas door haast iedereen als hoogst ontoereikend werden beoordeeld.

‘We moeten niet panikeren’, zei premier Sophie Wilmès donderdag. Maar niets doen is ook niet beste oplossing. Er is een weg tussenin.

Bij gebrek aan actie van het hogere beleidsniveau vaardigen lokale bestuurders, van provinciegouverneurs tot burgemeesters, zelf maatregelen uit die ze noodzakelijk achten om de tweede uitbraak van de corona-epidemie in te dijken. Gezaghebbende stemmen zoals de universiteitsrectoren dringen erop aan snel kordaat te handelen. De wetenschappelijke experten luiden de alarmklokken.

Opbod

Er is een opbod van aanbevelingen: veralgemeen de verplichting om mondmaskers te dragen, beperk de bubbels tot tien, neen tot vijf, nee tot twee personen, plaats het arrondissement Antwerpen in lockdown, of beter nog heel Vlaanderen, en zo meer. De regeringen van dit land, de federale en de regionale, worden langs links en rechts voorbijgestoken.

Je kan het de burgemeesters, provinciegouverneurs en wetenschappers niet kwalijk nemen dat ze initiatieven nemen en hun stem verheffen. Ze willen niet de gevangene of het slachtoffer zijn van de inertie van het regeringsbeleid.

Als we ons nu laten overspoelen door de tweede golf kunnen daar geen excuses voor worden ingeroepen.

Maar dat het nu alle kanten op schiet, en dat er geen lijn meer zit in het bestrijden van de corona-epidemie, is absoluut geen goede zaak. Het schept alleen maar verwarring in hoofde van de burgers. Op deze manier wordt de onzekerheid en paniek aangewakkerd.

‘Er is eenheid van commando nodig’, was een van de belangrijkste lessen van de eerste coronagolf. Nu de tweede golf eraan komt, staat nog steeds geen kapitein op de brug van het schip en schreeuwen de vele stuurmannen en onderofficieren naar eigen goeddunken bevelen uit.

De regeringen zijn de regie in het bestrijden van de corona-epidemie compleet kwijt. Het is van belang dat ze die snel en kordaat terug in handen nemen. Dat moet gebeuren op de Veiligheidsraad deze maandag.

Onkunde

De Europese economie herstelt sneller dan verwacht van de eerste coronaklap, bleek afgelopen vrijdag. Ook in België verbeterde het ondernemersvertrouwen in juli significant, duidt de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank aan. Gaan we dat nu allemaal weer zomaar weggooien?