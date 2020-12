Reisquarantaine

De strengere maatregelen voor reizigers komen op een moment dat ons land het relatief goed doet in de strijd tegen de pandemie. De volgende maanden zullen we leven tussen hoop en vrees.

Reizen werd al sterk afgeraden, maar woensdag besliste de federale regering om Belgen die uit een 'rode zone' terugkeren een afzondering van een week op te leggen. Op dag een en op dag zeven moeten ze ook een verplichte coronatest ondergaan. Vanwaar die beslissing? De vrees bestaat dat terugkerende reizigers het coronavirus meebrengen. Maar vooral de Britse mutatie van het virus boezemt angst in.

Die variant blijkt erg besmettelijk. De Britse regering verstrengde woensdag nog maar eens de coronamaatregelen, want de cijfers zijn in het Verenigd Koninkrijk nog altijd niet onder controle. Het is bitter dat de verstrenging er kwam op de dag dat dezelfde regering het vaccin goedkeurde dat AstraZeneca samen met de universiteit van Oxford ontwikkelde.

De tweede golf die over Europa rolt, is hardnekkiger dan de eerste. In sommige landen wil ze maar niet gaan liggen. In Nederland slaakte de ziekenhuissector een noodkreet omdat die vreest dringende, niet-coronagebonden ingrepen niet langer te kunnen uitvoeren. Duitsland tekende dinsdag een triest record op met meer dan 1.100 doden in één dag. En Frankrijk verstrengde de coronaregels: in bepaalde delen van het land geldt een avondklok vanaf 18 uur.

Het voorzorgsprincipe moet voorrang krijgen in de strijd tegen corona.

De strengere maatregelen in België komen op een moment dat ons land het relatief goed doet in de strijd tegen de pandemie. De cijfers zakken, al blijft de druk op de ziekenhuizen hoog. Net daarom wil de regering een nieuwe opstoot vermijden. Het virus reist met de mensen mee en kent geen grenzen. Dat betekent dat het ook aan het gedrag van de mensen ligt of de maatregelen werken.

Onvermijdelijk zullen er economische gevolgen zijn. Een deel van de werknemers zal een week niet kunnen werken, als ze geen thuiswerk kunnen uitvoeren en geen essentiële functie uitoefenen. Ook de buitenlandse werknemers in een aantal sectoren zoals de bouw zullen een week in quarantaine moeten. Dat kost geld natuurlijk. Bedrijven zullen moeten puzzelen om de eerste weken te overbruggen. Dat vertraagt mogelijk de opstart van sommige bedrijven na de vakantie.

In de bedrijfswereld is begrip voor de strengere maatregelen, maar men rekent op de regering om via het stelsel van de tijdelijke werkloosheid de kosten deels naar de overheid door te schuiven. Dat is niet evident voor de regering. Het kostenplaatje van de pandemie blijft in een griezelig snel tempo oplopen.