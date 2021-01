Protest tegen de avondklok mondt in Nederland al dagen uit in hevige rellen met veel geweld, plunderingen en brandstichting. Het juk van de pandemie leidt tot extreme reacties.

Met de invoering van de avondklok wil de Nederlandse overheid de circulatie van het coronavirus terugdringen. Na een lang parlementair debat werd de avondklok ingevoerd vanaf 21 uur. Vanaf de eerste dag kwamen er rellen van en die gingen de voorbije dagen crescendo. Wie de relschoppers zijn, is niet eenduidig te verklaren.

Sinds het begin van de pandemie verwerpt een belangrijke groep mensen in Nederland het coronabeleid. Niet zozeer omdat grondrechten worden geschonden, al is dat wel het officiële motief, maar vooral omdat ze in een eigen wereld leven waarin ze de overheid, de wetenschap en de media afwijzen. Ze leven in een eigen bubbel en miskennen de omvang en de impact van de pandemie.

Maar bij de rellen zijn zij niet noodzakelijk de gewelddadige motor van het protest. Bij die kern vervoegen zich verschillende groepen die gewoon uit zijn op geweld en plunderingen. En die vallen evenmin onder één noemer te vangen. Volgens de Nederlandse media en politie gaat het net zo goed om voetbalhooligans als om jongeren die uit zijn op geweld en gefrustreerd zijn door de genomen maatregelen.

Premier Mark Rutte zette de rellen weg als 'crimineel geweld', de burgemeester van Eindhoven had het over het begin van een mogelijke 'burgeroorlog'. De afkeuring van het gewelddadige protest was unaniem. Natuurlijk valt het geweld tegen de politie, het brandstichten of het plunderen van winkels niet goed te praten. En dat een ziekenhuis werd aangevallen is zonder meer verontrustend.

De overheid moet wel consequent de genomen beslissingen en hun belang blijven uitleggen. Anders zullen de frustratie en het wantrouwen alleen maar toenemen.

Maar de rellen zijn ook een uiting van een diep ongenoegen dat politiek Den Haag niet lijkt te vatten. De coronamaatregelen worden in een politieke bubbel beslist. De discussie in de Tweede Kamer draaide uiteindelijk over het feit of Nederland nu om 20.30 uur dan wel om 21 uur op slot moest. De echte boodschap, het inperken van de pandemie, ging in belangrijke mate verloren. De genomen maatregelen wegen zwaar door en de hele samenleving lijdt daar op een of andere manier onder. Dat geldt in Nederland, maar ook in ons land.

In België zijn al oproepen verschenen om in steden die dicht bij de Nederlandse grens liggen eveneens te 'protesteren'. Sommige burgemeesters houden het voor mogelijk dat de rellen de grens oversteken. Of het zover komt, is niet duidelijk. De politie heeft nog maar weinig zicht op die dreiging en de omvang ervan.