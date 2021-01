Repressieve staat

De strenge controles op het thuiswerk zijn illustratief voor de repressieve aanpak die onze overheid in deze coronacrisis hanteert.

Ruim 1.000 inspecteurs van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en aanverwante diensten zullen deze maand in het bijzonder controleren of bedrijven de verplichting tot telewerken naleven, opgelegd om de corona-epidemie in te dijken. Overtreders riskeren ferme boetes.

De actie is illustratief voor de repressieve aanpak van de overheid in deze coronacrisis. Daar maakt ze snel veel mensen en middelen voor vrij. Is het de voorbije decennia nog gebeurd dat het doen en laten van de bevolking zo sterk is ingeperkt, dat de burgers zo nauwlettend in de gaten zijn gehouden en dat er zo kwistig forse geldboetes zijn uitgedeeld? Voor het niet-dragen van een mondmasker, voor het niet-respecteren van de avondklok, voor het samenzitten met te veel mensen op een bankje?

Regels zijn soms nodig, en op de naleving ervan moet worden toegezien. Maar het moet allemaal in proportie blijven.

De controles van de pizzadozen rond Kerstmis zijn er uiteindelijk niet gekomen, de naar vuurkorven in de tuin spiedende drones zijn niet uitgevlogen. Maar politiecombi’s reden wel druk rond in de woonwijken om te speuren naar coronafeestjes. En ter afschrikking.

De grenscontroles zijn aangescherpt, in de luchthavens en internationale treinstations, om te kijken of wie het land binnenkomt het Passagiers Locatie Formulier heeft ingevuld. Wie dat heeft gedaan en uit een 'rode' zone komt, krijgt meteen een quarantaineplicht opgelegd. Of die quarantaineplicht door iedereen wordt nageleefd, is moeilijk te controleren. Maar daar wordt aan gewerkt.

Opeens is ze er, de repressieve overheid. Zonder dat daarover een noemenswaardig maatschappelijk of democratisch debat is gevoerd.

Het team van 11 miljoen Belgen wordt in het gareel gehouden door een uitgebreide ploeg van scheidsrechters, lijnrechters en videorefs die voortdurend met gele en rode kaarten staan te zwaaien.

Opeens is ze er, de repressieve overheid. Zonder dat daarover een noemenswaardig maatschappelijk of democratisch debat is gevoerd. De repressie gebeurt bovendien veelal op een wankele of zelfs onbestaande wettelijke basis. Nood breekt wet, is het argument.

De Israëlische auteur en historicus Yuval Noah Harari waarschuwde in maart vorig jaar bij de uitbraak van de coronapandemie, in een opiniestuk in Financial Times, dat de overheid in de verleiding zou komen naar totalitaire surveillancemethoden te grijpen. Hij heeft dat goed ingeschat. De kans is bovendien groot, schreef hij, dat daar een deel van overblijft als de acute coronacrisis voorbij is.

Wederzijds vertrouwen

Er zijn andere manieren om de bevolking de regels zo veel mogelijk te doen naleven. Geef de burgers verantwoordelijkheid. Dat vereist een groot wederzijds vertrouwen tussen de burgers en de overheid, dat er in België blijkbaar niet is. Zo krijg je een overheid die tekortschiet in haar kerntaken en dat compenseert met repressie en bestraffing.