Een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa is voorkomen na overleg tussen Donald Trump en Jean-Claude Juncker. Tijdelijk toch.

Twee geslepen dealmakers, zij het op een ander vlak, moet je niet leren hoe je een akkoord afsluit waarbij iedereen de overwinning kan opeisen. Dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, de Amerikaanse president Donald Trump een kus mocht geven, was een gunstig voorteken. Dat en het feit dat Juncker een oude rot in het politieke vak is, resulteerde in een onverwacht succes.

Juncker begreep dat Trump politiek moest scoren om tot een bestand te komen in de nakende handelsoorlog. Grote Amerikaanse bedrijven als de witgoedfabrikant Whirlpool en de autobouwer GM maakten bekend dat de tarievenoorlog rond staal en aluminium inkomensverlies veroorzaakte. De boeren van de Midwest klaagden dat ze export kwijtraakten. Hoewel Trump graag verkondigt dat hij een handelsoorlog makkelijk kan winnen, kon hij wat positief nieuws gebruiken. De verdienste van Juncker is dat hij een reeks makkelijke beloften kon verpakken tot een groot cadeau.

De belofte om naar een nultarief te gaan is snel gemaakt, ze uitvoeren is iets anders. De belofte dat Europa meer Amerikaanse soja zal kopen, is even snel gemaakt. Omdat de soja niet naar China kan, zakt de prijs en wordt het voor Europese afnemers interessant ze te kopen. De belofte om meer gas af te nemen, ligt wat moeilijker: de terminals moeten nog gebouwd worden. En de belofte om de VS te steunen in de strijd met China is eveneens snel gemaakt. De vraag is wat Juncker daarmee bedoelde. Maar op die manier bood de voorzitter van de Europese Commissie Trump wel een pakket aan dat hij als een succes kan omschrijven en dat hij kan gebruiken bij de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen dit najaar.

Juncker kreeg wat hij wilde: geen tarievenoorlog voor de export van wagens. Vooral de Duitse auto-industrie vreesde het ergste als Trump dat dreigement zou uitvoeren. Juncker mag dan ook uitbundige felicitaties vanuit Berlijn verwachten.

Voor de rest is het allemaal weinig concreet. In verschillende EU-lidstaten, waaronder België, werden bedenkingen geopperd. Frankrijk reageerde onmiddellijk dat toegeven op de kwaliteit van de landbouwproducten geen optie is. Toegevingen op zogenaamde niet-tarifaire belemmeringen zijn veel minder eenvoudig dan dat klinkt.

De conclusie is dat het voorliggende akkoord een grondige invulling moet krijgen. Het concretiseren van die afspraak is geen eenvoudige klus die met een kus bezegeld kan worden. Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, merkte gisteren op dat het akkoord ‘bemoedigend’ is, maar dat het ‘te vroeg’ is om het resultaat te beoordelen. Er kan nog van alles mislopen. Niet het minst kan de Amerikaanse president op zijn stappen terugkeren. Trump is nu eenmaal onvoorspelbaar.