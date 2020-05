De eenmaking van Italië duurde vijftig jaar. De wederopstanding van Italië na de coronacrisis dreigt eveneens een lang verhaal te worden. Met grote impact op de rest van Europa.

Op maandag 4 mei lossen heel wat overheden in Europa de strenge maatregelen tegen het coronavirus. Niet alleen in België maar zelfs in bepaalde regio's van Italië gaan bedrijven weer open. Het is symbolisch want Italië is het eerste Europese land dat zwaar getroffen werd en nog steeds worstelt met de pandemie.

Tussen 1820 en 1870 leidde de zogenaamde 'risorgimento'- letterlijk de 'wederopstanding' - tot de politieke eenmaking van wat nu Italië is. Een woelige periode na eeuwen van buitenlandse overheersing. 150 jaar later staat het land opnieuw voor een wederopstanding en die wordt mogelijk nog moeilijker.

De gezondheidscrisis laat diepe sporen na in de samenleving én de economie. Tijdens de eerste drie maanden van 2020 kromp de Europese economie al met 3,8 procent. Dat is de grootste klap sinds in 1995 begonnen is met het bijhouden van de statistieken. Erger nog dan bij de uitbraak van de eurocrisis. Opmerkelijk is wel dat in Italië de klap met 4,7 procent minder hevig was dan in Frankrijk of Spanje.

Het tweede kwartaal wordt onvermijdelijk erger voor heel Europa. Vrijwel alle activiteit lag stil in april en ook mei zal geen groei brengen. De herstart van de economieën vraagt immers tijd.

Voor Zuid-Europa komt daar nog een extra obstakel bij. De toeristische sector, in die regio een belangrijke motor van de economie, ligt nog wel even op apegapen. Als de evolutie naar het 'nieuwe normaal' volgens planning verloopt, komt het toerisme in het derde kwartaal misschien weer een beetje op gang.

Hoe het postcoronatijdperk eruit zal zien, is momenteel kijken in een glazen bol. De druk om naar het vroegere normaal te gaan is groot, maar eerst zal toch een 'nieuw normaal' ontstaan. En dan zal gekozen moeten worden.

Het is in ieders belang om de eurozone in al zijn aspecten te redden.

Italië zit economisch in een benarde situatie. De torenhoge overheidsschuld en het immer oplopende begrotingstekort zijn nog verergerd door de coronacrisis. Uit Italië kwam de vraag om meer Europese solidariteit, maar die is afgewezen. Er komen geen 'coronabonds'.

Wat er wel komt, is een hulppakket van meer dan 500 miljard euro. Maar het hele pakket is onsamenhangend en onvoldoende voor de hele situatie. Op dat vlak is de coronacrisis een doorslagje van de eurocrisis waar Europa ook te traag en met te weinig kwam, wat het uiteindelijk allemaal erger heeft gemaakt. Toen en nu.

Op dit moment is het financieel erg simpel. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt met zoemende persen in Frankfurt de euro en de economie overeind. In woord is het nog geen directe schuldfinanciering, maar de opheffing van de beperkingen op aankopen van obligaties komt op hetzelfde neer. De demarche heeft een prijs, en die zal ooit betaald moeten worden.

De herstart van de economieën in de eurozone is nu prioritair, maar de vragen over het vervolg blijven overeind. Een probleem gaat niet weg omdat je het negeert. Zoals nu gebeurt naar goede Europese gewoonte. Het gevolg van de coronacrisis is dat de eengemaakte markt en de munt onder druk zullen komen te staan.